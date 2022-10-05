Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye başörtü tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa çağrısına 'hayır' cevabı veren CHP yönetimine tepki göstererek, "Gece yarısı başörtüsüyle ilgili açıklama yapan Bay Kemal, bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi ve dürüstsen buyur gel anayasa değişikliği yapalım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Gençlik ve yerel yönetimler” temalı “Tam Bana Göre Festivali”nde konuştu. Festivalde gençlerin eğlenceli vakit geçirmenin yanı sıra AK Partili belediyelerin kendileriyle ilgili projelerini öğreneceğini de belirten Erdoğan, festivalde 150 belediyenin stant ve etkinliklerinin gençlerle ve vatandaşlarla buluşturulacağını kaydetti. Erdoğan, ”Geçen seneki festivalimiz bu bakımdan verimli geçti. Belediyelerimiz aracılığıyla sunduğumuz hizmet sayılarını sizlerden gelen tekliflerle artırdık. Genel Merkez Gençlik Kollarımız bu sene ilk kez oy kullanacak 6 milyon genç başta olmak üzere tüm kardeşlerimize ulaşma hedefiyle gece gündüz demeden çalışıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlerin hayatını kolaylaştıracak, ihtiyaçlarınızı giderecek pek çok yatırım, eser ve hizmeti devreye alıyor. Siyaset kurumuyla, resmi kurumuyla sizlere daha iyi hizmet etmek için tüm imkanları seferber ediyoruz. İnşallah bu yılki festivalin her açıdan başarılı geçeceğine inanıyorum. Festival kapsamında ödülleri vereceğimiz belediye ve başkanlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Erdoğan, gençleri festivale davet ederek, "Sizler sadece ailelerinizin değil ülkemizin de geleceğisiniz. Sizler büyük ve güçlü Türkiye'nin mimarlarsınız. Siyasete gençlik kollarında başlamış bir büyüğünüzünüm. 40 yılı aşan siyasi hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Sizin yol ve dava arkadaşlığınızı daima baş üstünde tuttuk. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu bir dönemde İstanbul Belediye Başkanlığı'na giden yola gençlerimizle beraber çıktık. Okuduğumuz bir şiir sebebiyle görevden alınana kadar genç ve dinamik ekiple İstanbul'umuza hizmet ettik. Yeni bir yola çıktığımız 2021 yılında milletin umudu AK Parti'yi gençlerimizle birlikte kurduk" açıklamasında bulundu.

"Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz"

AK Parti kadrolarında genç isimlerin siyasete atıldığını söyleyen Erdoğan, "Partimizin kademelerinde gençlere güvendik, yeni yüzleri Türk siyasetine kazandırdık. Tüm karar alma süreçlerine gençleri dahil ettik. Muhalefet gençleri çoluk çocukla dolduracaksınız derken gençlerimizin tıpkı seçim gibi seçilme yaşlarını da 18'e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik. Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen TEKNOFEST gençliği maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarından, sizlerin kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan özgüveninizden gurur duyuyoruz. İnşallah 'Türkiye Yüzyılı'nı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Seçim günü geçtikten sonra gençlerin dönüp yüzüne bakmayanlar, sandık ufukta belirince birden gençleri hatırladılar. Gençlerimizi görünce değiştirecek yol arayanların şimdi gençlere ulaşmak adına kendilerini düşürdükleri komik durumları ibretle takip ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili anayasa teklifine 'hayır' cevabı veren CHP yönetimine tepki gösterdi. Erdoğan, "Gece yarısı başörtüsü ile ilgili açıklama yapan Bay Kemal ardından bugün anayasa değişikliğine kabul oyu vermeyiz dedi. Bunlar yalancı yalancı. Bunlarda dürüstlük yok. Eğer samimi isen, dürüstsen yasa değişikliğine zaten ihtiyacımız yok. Buyur gel anayasa değişikliğini yapalım. Yapamazlar, gelemezler. Çünkü dürüst değiller. Bugüne kadar gençlerimizin hayrına tek bir adım atmayanlar şimdi çıkmış 'Benimle misiniz?' diyerek gençleri adeta sorguya, adeta hesaba çekiyorlar. Grup toplantılarında gençleri hizaya dizip yoklama alanları yüzümüz kızararak izliyoruz. Biz gençlere güvensizliğin, gençleri hafifsemenin işaretleri olan bu hoyratlıkları kale bile almadan bu ülkenin gençlerine güveniyoruz. Gençlere sabah akşam karamsarlık aşılamayı siyaset sanan kifayetsiz muhterislere, bütün bunlara rağmen biz size inanıyoruz. Bu inancımızı da başkaları gibi sadece lafta bırakmıyor, icatlarımızla, reformlarımızla, hayata geçirdiğimiz hukuki düzenlemelerle, sizler için yaptığımız eser ve hizmetleri açıkça ortaya koyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Gençlerimizin arasına aşılmaz duvarlar ördüler"

Erdoğan, geçmişte gençler üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, "Biz gençlik yıllarımızı ülkemizin istikrarsızlıklarla, terörle, sosyal ve ekonomik krizlerle boğuştuğu gerçekten zor bir dönemde geçirdik. Yüreğimizin kıpır kıpır olduğu o günlerde sokak darbelerinden geri kalmışlığa kadar pek çok sıkıntı yaşadık. Daha ömürlerinin baharındayken bu ülkenin nice genç değeri harcanıp gitti. Yurt dışından ithal ideolojilerle Türk-Kürt, sağcı-solcu diyerek, Sünni-Alevi diyerek gençlerimizin arasına aşılmaz duvarlar ördüler. Siyasi parti görünümlü fitne yuvalarında kurdukları tuzaklarla kandırdıkları gençlerimizi bölücü terör örgütünün savaş ağlarına peşkeş çektiler. Bu evlatlarımızın kalem tutması gereken ellerine silah vererek ülkemizin ve milletimizin üstüne saldılar" dedi.

"28 Şubat zihniyetinin Türkiye üzerine karabasan gibi çöktüğü günlerde hayatları karartılan gençlerimiz oldu" diyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Haksız, hukuksuz, keyfi bahanelerle kızlarımızın eğitim haklarının gasp edildiği, saçından, sakalından, kılık kıyafetinden dolayı gençlerimizin ötekileştirdiği karanlık günler geri kaldı. Sizler AK Parti Türkiye'sinde doğduğunuz. Annelerinizin babalarınızın maruz kaldığı yasaklarla, faşizmle karşılaşmadınız. Üniversite kapılarında ikna odalarının kurulduğu o meşum günleri hamdolsun yaşamadınız. Gençler elbette bedel ödedik, zorluklara göğüs gerdik, vesayetten terör örgütlerine nice odaklara maruz kaldık. Ama hiç kimsenin eski karanlık günlerine geri döndürmesine müsaade etmedik. Hak ve özgürlükler konusunda attığımız her adımı iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesi kapısında nöbet tutan muhalefete rağmen ülkemiz demokrasisini ayıplarından kurtardık. Bizim hangi kökene, meşrebe, siyasi görüşe sahip olursa olsun tek bir gencimiz dahi yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Tam Bana Göre Gençlik Festivali"nin açılışında "Sakarya Türküsü" şiirini de okudu. Festivalde başarılı gençlik projeleri olan belediyeler ödüllendirildi. Tuzla Belediyesi İyilik Şampiyonası Projesi de "Genç Belediye" ödülüne layık görüldü.