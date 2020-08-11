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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:


"Şehadetinin üçüncü yılında, terör örgütü PKK tarafından alçakça katledilen Eren yavrumuzun kanını yerde bırakmadık ama acısı hala yüreğimizde... Eren Bülbül ile birlikte bu vatan uğruna canlarını gözünü kırpmadan feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, hürmetle yâd ediyorum."

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