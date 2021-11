Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan erken seçim açıklaması: “Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin erken seçim çağrısına yönelik, "Hala erken seçim erken seçim. Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerini farkında değiller, geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının, modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan, ”Tıpkı MYK, MKYK toplantıları gibi İl Başkanlarımız, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanlarımız, Belediye ve İl Genel Meclis Başkanlarımızla birlikte yaptığımız bu Genişletilmiş İstişare Toplantıları partimizin adeta mutfak çalışmalarıdır.. Siyasetin istikameti, hükümet çalışmalarımızın ana fikirleri illerimizin meseleleri bu toplantılardaki görüşmelerde, değerlendirmelerde, fikir alışverişlerinde ortaya çıkıyor, şekilleniyor gelişiyor” dedi.

Toplantılarda toplumun her kesimine ait sorunların, beklentilerin ele alınma fırsatı olduğunu ifade eden Erdoğan şunları kaydetti;

“Bu platformlar aynı zamanda milletimizin sesinin nefesinin, beklenti ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandığı , duyurulduğu yerlerdir. AK Parti'nin 20 yıldır seçimlerden hep birinci çıkmasının sırrı işte buradadır. Şöyle geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda bu tabloyu daha iyi görebiliriz. Partimizi 2001 yılı Ağustos ayında kurduktan yaklaşık 15 ay sonra 3 Kasım 2002 seçimlerinde ilk defa milletimizin huzuruna çıktık. Bu ilk seçimimizdeki kampanya sloganımız ‘Yakın Işıkları Türkiye aydınlansın, tek başına iş başına' olarak belirlemiştik. Hamdolsun milletimiz çağrımıza cevap verdi. Yüzde 34, 3 oyla bizi tek başımıza iktidara getirdi. Ülkenin yönetimini devraldıktan sonra bir yandan milletimizin demokrasi, hak ve özgürlükleri özlemine cevap vermenin diğer yandan kalkınma alt yapımızın eksiklerini tamamlamanın gayreti içine girdik” dedi.

“Meclis kürsüsünden yapılan tehditlere kadar nice engelle, nice kumpasla boğuştuk”

Yaklaşık bir buçuk yıl sonra yapılan 28 Mart Mahalli, İdareler seçimin de ‘AK eller AK iller, yerel kalkınma başlıyor‘ sloganıyla belediyelerin önemli bir kısmını kazanarak aynı hamlenin yerele de yayıldığını kaydeden Erdoğan, ”Bu seçimlerde oy oranımızı yüzde 42'ye çıkardık. İktidarımızın ilk döneminde vesayetin önümüze çıkardığı engelleri aşmak için sabırlı ve kararlı bir mücadele yürüttük. Karanlık cinayetlerden Cumhuriyet mitinglerine, gece yarısı bildirilerinden meclis kürsüsünden yapılan tehditlere kadar nice engelle, nice kumpasla boğuştuk. Anayasayı , kanunları, teamülleri hiçe sayarak mecliste Cumhurbaşkanı seçmemizin bile önüne geçmek istediler. Biz de çareyi yeniden milletimize gitmekte bulduk” açıklamasında bulundu.

22 Temmuz 2007 Milletvekili seçimlerini anımsatan Erdoğan, ”Durmak yok yola devam ‘diyerek yüzde 47 oy oranıyla kazandık. Vesayetin sandıkta uğradığı ağır yenilginin ardından hem cumhurbaşkanını seçtik, hem ülkemizin demokrasi ve kalkınma adımında güç tazeledik. Bu seçimin hemen ardından yapılan Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi dahil pek çok demokratik düzenlemeyi halk oylamasında milletimizin yüzde 69 ‘luk bir desteğine mazhar olduk. Ardından 29 Mart 2009 mahalli seçimlerinde ‘Her şey Türkiye için işimiz hizmet gücümüz millet' şiarıyla yüzde 38, 4'lük bir oy oranına ulaşarak belediyelerdeki hizmet ruhsatımızı yeniledik. Partimize yönelik kapatma davasının ardından başlayan süreç, ülkemizi 12 Eylül 2010 tarihinde özellikle yargının yapısında ve işleyişinde kapsamlı değişiklikler yapan bir halk oylamasına daha götürdü. Teklif ettiğimiz anayasa değişikliği bu halk oylamasında yüzde 58'lik bir destekle milletimiz tarafından kabul edildi. Türkiye 2011 yılına geldiğinde artık demokrasi ve kalkınma yolunda yeni bir sıçramanın eşiğine gelmişti, bu seçimlerde ‘Milletimizin huzuruna Türkiye hazır, hedef 2023' diyerek çıktık. Yüzde 49.8‘lik oy oranına ulaştık” dedi.

“Milletimizle birlikte adeta 2'nci bir milli mücadele yürüttük”

Türkiye'nin 2023 yılı hedeflerini ilan ettiği süreç içerisinde bir dizi olayların yaşandığını kaydeden Erdoğan, ”2023 hedeflerimizi ilan ettiğimiz ve IMF‘ye olan borcumuzun son taksitini ödediğimiz 2013 Mayıs'ının hemen ardından ülkemizde ardı ardına başlayan ve bugüne kadar kesintisiz süren bir dizi hadiseye şahit olduk. Gezi olaylarıyla ilk işaret fişeği atılan siyasi ve sosyal istikrarsızlık çıkarma, darbe girişimleriyle demokrasimizi yıkma, terör olayları ve sınırlarımızı tacizle vatanımızı işgal etme girişimlerine karşı milletimizle birlikte adeta 2'nci bir milli mücadele yürüttük. Böyle bir iklimde girdiğimiz 2014 mahalli idareler seçimlerini millet eğilmez, Türkiye Yenilmez haykırışıyla yüzde 43'lük oy oranı elde ederek tamamladık” değerlendirmesinde bulundu.

“Aynı yılın Ağustos ayında gerçekleştirilen ve ülkemizde ilk defa doğrudan halkın oyuyla yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimini milli irade milli güç‘ diyerek yüzde 52 oy oranıyla kazandık” diyen Erdoğan, ”FETÖ'nün demokrasimizi yıkmaya, seçilmiş yönetimi kumpasla devirmeye yönelik 17- 25 Aralık emniyet, yargı darbe girişiminden PKK'nın çukur eylemlerine kadar nice saldırıyla boğuştuğumuz 2015 yılında ardı ardına 2 seçim yaşadık. Cumhurbaşkanlığına seçilerek AK Parti Genel Başkanlığından ayrılmamızın ardından yapılan Haziran 2015 seçimlerine onlar Konuşur, AK Parti yapar diyerek girdik. Bu seçimlerde yüzde 41 düzeyinde bir oyla birinci parti olmamıza rağmen ilk defa mecliste tek başımıza hükümet kuracak çoğunluğa maalesef ulaşamadık. MHP'nin muhalefetin çoğunluk oluşturacak bir koalisyon kuramaması sebebiyle Cumhurbaşkanı olarak anayasanın bize verdiği yetkiyi kullanarak seçimleri tekrarlattı. Kasım 2015 ‘te yapılan seçimlerde bir kez daha tek başına iş başına‘ diyerek yüzde 49 buçukluk oy oranına ulaşmak suretiyle ülkemizi bu badireden çıkardık ve hükümeti kurduk” diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti'nin geçmişten bugüne oy oranlarına ilişkin verileri paylaşarak, ”Türkiye'nin yakın döneminde yaşadığı en alçak saldırı olan 15 Temmuz Darbe Girişiminin ardından Cumhur İttifakı'nın temellerini attığımız 2017 anayasa değişikliği halk oylamasını gerçekleştirdik. Yüzde 51, 4'lük evet oyuyla sonuçlanan bu halk oylamasıyla tarihimizde ilk defa milli irade eliyle ve doğrudan milletimizin tercihi ile yönetim sistemimizi değiştirdik. Böylece milletimiz, demokrasimize yönelik darbe girişimine cevabını yönetim değişikliği ile, demokrasimizin çıtasını en üst seviyeye çıkartarak vermiş oldu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimini de 24 Haziran 2018 tarihinde yaptık. Vakit Türkiye Vakti' sloganıyla milletimizin huzuruna çıktığımız bu seçimden Cumhurbaşkanlığında yüzde 52, 6 oy oranına ulaştık. Mecliste ise AK Parti olarak yüzde 42, 6 ve Cumhur İttifakı olarak yüzde 53, 7 düzeyinde bir oy oranı elde ettik. Son olarak 31 Mart 2019 mahalli idareler seçimlerine ne dedik? ‘Memleket işi Gönü İşi ‘ sloganıyla girerek yüzde 44, 3 seviyesinde oy aldık. Bu seçimde de Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 52 düzeyine ulaşarak milletin gönlündeki yerimizi teyit ettik” ifadelerini kullandı.

“Görüldüğü gibi kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık”

AK Parti'nin kuruluşundan bugüne girdiği tüm seçimlerden birinci olarak çıktığını kaydeden Erdoğan,”Görüldüğü gibi kuruluşumuzdan bu yana girdiğimiz her seçimden istisnasız birinci çıktık. Yeni yönetim sisteminin bir parçası olan ittifaklarda da yüzde 50 altına hiç düşmedik. Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor niye bu kadar çılgına dönüyor. Çünkü gelecekleri yerin neresi olduğunu çok iyi biliyorlar. Onun için AK Parti ve MHP sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. AK Parti bu başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre , bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en başında geliyor” dedi.

“Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023”

“İnşallah 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığını yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ederek bu rekoru çok daha ileriye taşıyacağız.” diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Esasen biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024'tü fakat ilginçtir hala erken seçim erken seçim. Yahu olmayacak erken seçim. Haziran 2023.Bunlar kiminle yürüdüklerini farkında değiller, geçti o. Onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir 20 ayda bir seçim yapmak bunlar ilkel kabilelerin işidir. Biz modern bir yapının , modern bir dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya koyan bir partiyiz ve Cumhur İttifakıyız. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023'e yani tam da 2023 hedeflerimizle kesişen yıla denk getirdi. Türkiye ve bizim elbette her seçim önemlidir. Her seçim hayatidir .”

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği kritik sürecin 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdiğine vurgu yapan Erdoğan, ”Bu seçimleri kazanarak ülkemizi 2002 kasımından beri kurduğumuz eser ve hizmet alt yapısı üzerinde büyük ve güçlü Türkiye inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız. Önümüzdeki seçim sonuçları vesayetle, ihtiraslı çıkar odaklarıyla terör örgütleriyle darbecilerle mücadelenin ötesine geçen bölgemizin ve dünyamızın şekillendirecek ehemmiyete sahiptir. Salgının tetiklediği küresel, siyasi ve ekonomik sistemdeki değişimin milletimizle birlikte bölgemizin tamamı , İslam alemi, Türk Dünyası ve tüm mazlumlar ile mağdurlar üzerine ne gibi sonuçlar doğuracağını yakın gelecekteki gelişmeler belirleyecektir. Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki siyasi, insani ekonomik, askeri duruşu bu belirleyici faktörlerin ilk sırasında yer almaktadır . Dikkat ederseniz ülkemizin son 8 yılındaki hiçbir gelişme kendi tabii mecrasında ortaya çıkmış, siyasi sosyal , ekonomik vakalara dayalı değildir. Hepsinin de gerisinde bir senaryo bir kurgu, bir tuzak, biz oyun vardır. Bu süreci yönlendirenlerin Allah'ın yardımı ve milletimizin feraseti sayesinde bugüne kadar başaramamaları , vazgeçtikleri anlamına gelmiyor. Türkiye kendi duruşunu korumakta ve ilerlemekte ısrar ettikçe kurulan tuzakların çağı ve yol açtığı sonuçlar da artıyor” dedi.

Erdoğan atılan adımlar başarıya ulaştığında tüm kesimleri kapsayacak önemli getirileri olacağını belirterek,” Bin yıldır bu toprakları vatanı yapmak ve korumak için bedel ödeyen bir millet olarak verdiğimiz bu mücadelenin gerektirdiği fedakarlıkları yapmaktan çekinmedik, çekinmeyeceğiz ama milletimiz şundan emin olsun ; bu mücadeleyi başarıyla tamamladığımızda kendimiz ve evlatlarımızla yepyeni ve aydınlık bir döneme adım atmış olacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemize kazandırdığımız tüm eser ve hizmetler, okullar, hastaneler, yollar, köprüler, tüneller barajlar, fabrikalar, savunma sanayi ürünleri, teknoloji geliştirme çalışmaları ve diğer her şey işte bugünlere , bu büyük atılıma hazırlık içindi. Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz. Önümüzdeki engelleri aşacağız. Tuzakları bozacağız ve inşallah hedeflerimize de ulaşacağız. Bölgesinin ve dünyanın siyasette sözü dinlenen üretimi ile, ihracatıyla, istihdamıyla ekonomisi güçlü, sosyal ve kültürel etki alanı geniş Türkiye'sine iki asırdır hiç olmadığımız kadar yakınız. Sizler işte bu büyük misyonu işte bu büyük hedefin kendi şehirlerinizdeki uç beyleri olarak sadece bugüne değil geleceğe de istikamet verecek bir yerde duruyorsunuz” diye konuştu.

“ülkemizi HDP'ye de şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız”

AK Partililere seslenen Erdoğan, ”Milletimiz tarafından kurulan, milletimizin gösterdiği istikamette, milletimizle birlikte yol yürüyen bir partidir. Yaptığımız her eseri, her hizmeti milletimiz için hayata geçirdik, yaşadığımız her badirenin üstesinden milletimizden aldığımız destekle geldik, bunun için 2023 ‘e giden süreçte 84 milyon vatandaşımızın her birinin kapısına gideceğiz, elini tutacağız, gönlünü kazanacağız. Onun için yan gelip durmak yok. Çok gayret edeceğiz, çok koşacağız ve şuarada bir buçuk yıl kaldı. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Unutmayınız, bizim boş bıraktığımız her yer karşımızdakiler tarafından yalanla, iftirayla, çarpıtmayla doldurulacaktır. Ülkemizi CHP'nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye'yi helalleşme deyip haleldar etmeye çalışan yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkarmaktan başka iş bilmeyen, Kılıçdaroğlu'nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP'ye de şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız” dedi.

“Bize destek vermesi için ikna edemediğimiz her vatandaşımızı, partimiz için en büyük kayıp olarak görerek her gün, her an hep birlikte çalışacağız” diyen Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı: ”Öncelikle kuruluşundan bugüne kadar kendi partimizde görev almış, sorumluluk üstlenmiş, oy vermiş insanlarımıza ulaşacağız. Bu çekirdeği sağlama aldıktan sonra katman katman genişleyerek tüm vatandaşlarımızın gönüllerine gireceğiz. Hiçbir arkadaşımızın bir dem hüzünle bakmasına meydan vermeyecek şekilde herkesi derleyip toparlayacağız. Yeminli Türkiye düşmanlarının yeminli millet düşmanlarının, yeminli AK Parti, ve Tayyip Erdoğan düşmanlarının ne dediğine ne yaptığına değil bizimle birlikte yol yürüyen bu büyük davanın mensuplarına bakacağız. Asırlara yayılan demokrasi kalkınma, hak ve özgürlük mücadelesinde milletimizin ne istediğine ne özlediğine bakacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinden gözümüzü asla ayırmayacağız. Bunu başardığımızda Allah'ın izni ile milletimizin desteğinin tüm seçimlerden çok daha fazla bir şekilde yanımızda olduğunu göreceğiz. Teşkilat mensuplarımızın her biri işte böylesine büyük bir sorumluluk altındadır. Bu hususta ben sizlere güveniyorum“.