Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Amerika dönüşü önemli açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zirvede günümüzün en büyük insanı sınamalarından biri olan yasa dışı göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Zira dünyada en büyük göç yolunun, en büyük mülteci ev sahipliğine bizzat örneklik yapan bir ülke olarak bu konuları işleme durumunda olduk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin'in başkentinde gerçekleştirilen G20 Zirvesi sonrası Türkiye'ye döndü ve Ankara'da Esenboğa Havalimanın'da Güney Amerika ziyaretine ilişkin detayları açıklamak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. 13'üncüsü gerçekleştirilen G20 Zirvesi'nin tamamına katıldığını kaydeden Erdoğan, G20 Zirvesi'nin önümüzdeki yıl Japonya'da yapılacağını da değerlendirdiklerini söyledi. Erdoğan zirvede, "Adil ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Oydaşma" ana teması çerçevesinde katılan liderler ile birlikte; küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı sınamaları, altyapı yatırımlarının arttırılmasını, modern vergi sistemlerinin tesisini, uluslararası finansal sistemde ortaya çıkan yeni risk ve kırılganlıkların ele alındığını belirtti.

Terörle mücadeleye verilen önemi vurguladıklarını aktaran Erdoğan, "Zirvede günümüzün en büyük insanı sınamalarından biri olan yasa dışı göç konusunda da görüş alışverişinde bulunduk. Zira dünyada en büyük göç yolunun, en büyük mülteci ev sahipliğine bizzat örneklik yapan bir ülke olarak bu konuları işleme durumunda olduk. Tabii bu kapsamda yaptığımız ve tüm dünya tarafından takdirle karşılanan çalışmalara da değindik. Bu alandaki çabaların bütüncül bir anlayışla gerçekleştirilmesi zaruretine değinirken, uluslararası sorumluluk ve yük paylaşımı üzerinde durduk. İklim ve enerji, dijital ekonomi, tarım, eğitim, istihdam, cinsiyet eşitliği de zirve sırasında tartıştığımız konular arasında yer aldı. Buenos Aires'te Japonya'nın dönem başkanlığındaki kaliteli altyapı yatırımlarının sayısının artırılması konusunda da mutabakata vardık" şeklinde konuştu.

G20 marjında ayrıca Rusça Birleşik Krallık, ABD, Şili, Arjantin, Hollanda ve Japonya liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Erdoğan, G20 ziyareti vesilesiyle, zirvenin ardından Arjantin'deki Müslüman liderlerle de bir araya geldiğini söyledi.

Paraguay ziyareti

Zirvenin ardından milletvekilleri bürokratlar ve iş adamlarında oluşan heyetle 2-3 Aralık tarihlerinde Paraguay ve Venezuela'ya gittiklerini paylaşan Erdoğan, iki ülkeyle gerçekleştirilen temaslara da değindi. Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile bir araya gelerek baş başa ve heyetler arası görüşmelerde bulunduklarını aktaran Erdoğan, "İkili ilişkilerimizin durumunu ele alıp önümüzdeki dönemde Paraguay'la üst düzey ziyaretleri gerçekleştirmenin kararlılığı içerisinde olacağız. Bu ziyaretler sebebiyle de gerek ikili ticaret hacminin, gerek siyasi noktadaki geleceğe yönelik dayanışmanın bunlar önemli birer vesilesi oluyor. Bu vesile ile ikili ilişkilerimizin durumunu ele aldığımız Paraguay'ın gerçekten bizler için de önemli bir dost olduğunu gördüm ve Türkiye'ye karşı olan ilgi ve alakaları bizleri de mutlu etti. Ziyaretimizden kısa bir süre önce büyükelçiliğimizi faaliyete geçirmiştik, şimdi onlar da Türkiye'deki büyükelçiliklerini açacaklar. Büyükelçiliğimizle birlikte yakında ülkemizde açılacak Paraguay Büyükelçiliğinin ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum. Yaptığımız görüşmelerin Paraguay ile uzun vadeli işbirliklerin kapı aralayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Venezula ziyareti

Bir sonraki ziyareti Venezula'ya gerçekleştirdiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro bir araya gelerek ikili ilişkileri ayrıntılı şekilde ele aldıklarını vurguladı. Mevcut işbirliklerini geliştirmek amacıyla çeşitli alanlarda toplam 9 adet belge imzalandığını söyleyen Erdoğan, "Ayrıca 250 kadar iş insanın katılımıyla İş Formunun icrasını gerçekleştirdik. Ziyaretler boyunca şahsıma ve heyetime gösterilen konukseverlik ve hüsnü kabuller için değerli mevkidaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Erdoğan, Venezuela'da resmi karşılamada tören kıtasında yer alan askerlerin ve törene katılan Venezuelalı çocukların İstiklal Marşı'nı okuduklarını da kaydetti. Eşi Emine Erdoğan'ın gittiği okulda da çocukların iki gün içinde ezberledikleri Sarı Kız'ı söylemesinden duyduğu memnuniyeti paylaşan Erdoğan, "Ne kadar çocuk bu eğitimi alıyor diye sorduğumda oradaki yetkili bana şu cevabı verdi; 1 milyon 48 bin çocuk, ve bunları 4 yaşından itibaren alıyorlar bu şekilde yetiştiriyorlar. Böyle bir kültürleri var, bu hakikaten çok çok önemsenecek bir adım ve bununla da kötü alışkanlıklardan çocukları diyor, kurtarmada başarı elde ettik. Bütün bunları 7 bin 500 civarında hocayla yapıyorlar. Temenni ki bizler de buna benzer adımları ülkemizde yoğun bir şekilde çalışır ve atarız. Tabii 32 milyon nüfusa sahip olan bir yerde 1 milyon olduğuna göre herhalde bizim 2'den aşağı olmaz. Bunları halletmemiz de fayda var" değerlendirmesinde bulundu.

Törende İstiklal Marşı okunması sırasında çocuklardan birinin elinde Türk bayrağı tuttuğunu da anlatan Erdoğan, çocuğun yere düşürmesi üzerine Maduro'nun bayrağı yerden kaldırıp çocuğa tekrar verdiğine çektiği dikkati de söyledi. Erdoğan, bu nezaketin iki ülke arasındaki bağların birer güvencesi olduğuna bağladı.

Erdoğan, "Açılım politikamızda önemli bir yer tutan Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi önümüzdeki dönemde de geliştirmeye devam edeceğiz. Yapılan toplantılar hakikaten ikili ilişkilerimizi nereden nereye taşıdığı bakımından önem arz ediyor ve bundan sonraki süreçte de Türkiye buralardaki önemini ortaya koymaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.