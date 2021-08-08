Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılına özel tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin ve İslam aleminin Hicri 1443'üncü yılına özel tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Milletimizin ve İslam aleminin Hicrî 1443'üncü yılını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Yeni yılın tüm insanlığa refah, huzur ve esenlik getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum'' ifadelerine yer verdi.