Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine değişikliğine ilişkin soruya "Bu hükumette bizler, medya istedi diye veya birileri istedi diye eğer kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven bir ülkenin kalkınmasında en önemli iki başlık. Bugüne kadar bu yola tevessül etmedik. Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız. Ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiç bir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok." dedi.

TBMM'nin 99. açılış yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ev sahipliğinde TBMM Şeref Salonu'nda verilen resepsiyona Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

"KHK 'larla ilgili bu tür kararı verdikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resepsiyonda YSK'nın KHK ile ilgili verdiği karara ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı. Erdoğan, "Ben o karara yönelik bir yoruma girmeyeyim. Şuanda aklımda kaldığı kadarıyla 9 maddede itiraz vardı. Şimdi diğer 8 üzerinde de onların incelenmesine ayrıca karar vermişler. O, 8 maddenin de incelenmesini izliyoruz. Onlar da çok ciddi başlıklar. Onlar incelendikten sonra nihai kararı bekleyeceğiz. Ama şimdi, KHK'larla ilgili bu tür kararı verdikten sonra benim söyleyeceğim bir şey yok." diye konuştu.

"Türkiye ittifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur"

Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Türkiye İttifakı açıklaması ile ilgili soru üzerine, "Bizzat kendilerinden dinlemediğim için bir şey diyemem. Benim Türkiye İttifakı ile ilgili kastım, cumhurdan kastımız nedir? Tüm Türkiye'dir. Türkiye İttifakı da Cumhur İttifakı'nın farklı bir versiyonudur. Biz şuanda 82 milyonu farklı farklı şeylere ayırarak konuşamayız ama, 82 milyonun biz bir ittifak içerisinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak topluyoruz. Kastımız budur" açıklamasını yaptı.

"Birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem"

Gazetecilerin "Kabine revizyonu olacak mı?" sorularına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman ben bununla ilgili bir açıklama yapmadım. Eğer anayasa değişikliğini yaptıktan sonra kurduğumuz bu hükumette bizler medya istedi diye veya birileri istedi diye kabine değişikliği yoluna gidecek olursak, bu ülkede istikrar diye bir şey kalmaz. İstikrar ve güven bir ülkenin kalkınmasında en önemli iki başlık. Bugüne kadar bu yola tevessül etmedik. Eğer bir değişme gerekiyorsa, gerektiği zaman onu zaten yaparız, ama birilerinin siparişi üzerine ben kabine değişikliğine hiçbir zaman gitmem. Böyle bir adetim yok. Parti yönetiminde yeri geldikçe il başkanlarımızdan veya farklı yerlerde değişiklikler yapıyoruz. Ama kabine çok farklı bir şey. Şuanda bu haftasonu seçilmiş belediye başkanlarıyla Kızılcahamam'da çok geniş bir toplantı yapacağız. Ramazandan sonra da aynı şekilde teşkilat toplantısı yapacağız. Daha sonrada kadın kolları, gençlik kolları ile toplantılar yapacağız. Bunları arka arkaya pekiştirerek bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

"ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme olacak mı?" sorusuna ise Erdoğan, "Olabilir, şuanda randevu planımız kendisinden oldu. Bu günlerde olabilir." şeklinde cevap verdi.