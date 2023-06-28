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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı’nı canıgönülden tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Kurban Bayramı'nın ailelerimize, milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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