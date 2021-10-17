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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mevlid Kandili paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid’ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum” dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlid Kandili dolayısıyla paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Mevlid'ini tebrik ediyor, alemlere rahmet Peygamber Efendimizin veladetinin vuku bulduğu bu kutlu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum."

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