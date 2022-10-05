Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Erdoğan'ın resmi programında yer almayan görüşme, Bahçeli'nin Beytepe'deki evi 'Devletbey Konağı'nda gerçekleşti. Bahçeli, Erdoğan'ı evinin giriş kapısında karşıladı. Basına kapalı olan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmede iç siyaset ve dış politika gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasındaki son ikili görüşme 7 Haziran 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşmişti ve görüşme 1 saat sürmüştü. Erdoğan'ın Bahçeli'yi evinde son ziyareti ise 6 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşmiş ve o görüşme de 1 saat sürmüştü.