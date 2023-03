Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: "Elektrikte nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz"

Sanayicilerimizin kullandığı ev konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bu yıl belediyelerin ve STK'ların Ramazan ayına mahsus programlarını, yardım faaliyetlerini deprem bölgesinde yoğunlaştırdığını görmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, “Biz de depremin ilk gününden beri hep yaptığımız gibi felaketin yıkıcı etkilerine maruz kalmış şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın yanına gidiyoruz” dedi.

Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan ziyaretlerde hem deprem bölgesindeki kalıcı konutların temellerinin atıldığını hem de depremzedelerle iftarda hasbihal edildiğini söyledi. Bayrama kadar deprem bölgesindeki temel atma ve iftar programlarının süreceğini ifade eden Erdoğan, bayram sonrası seçim gününe kadar devam edecek il ziyaretlerinin başlayacağını bildirdi. Erdoğan, sınırlı vaktin el verdiği ölçüde mümkün olan en fazla sayıda ili ziyaret ederek vatandaşlarla kucaklaşmayı hedeflediklerini söyledi. Depremzede vatandaşlara seslenen Erdoğan, “Seçim süreci sebebiyle değişen gündemin sizleri, sizlerin yaşadığı şehirlerdeki durumu, yapılan yardım ve destek çalışmalarını, kalıcı konut projelerini unutturmasına asla izin vermeyeceğiz. Birileri kendi heva ve hevesleri, hırsları giderek artan tehdit, nobranlık kokan şımarıklıkları içinde kaybolup gidedursun bizim kalbimizde hep deprem bölgesi olacaktır. Hayatını kaybeden her bir vatandaşımızın acısını, evini kaybeden her bir insanımızın üzüntüsünü, yeniden ayağa kalkmak için bekleyen şehirlerimizin mahzunluğunu asla aklımızdan çıkarmayacağız. Altyapı ve diğer bütün hizmetleriyle adeta yeni bir şehir gibi kurduğumuz geçici barınma merkezlerimizi yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz” açıklamasını yaptı.

Temeli atılan kalıcı konutların inşasına söz verdikleri şekilde bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam edileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimden sağlığa hiçbir hizmetini eksik bırakmadan deprem bölgelerindeki vatandaşların hayatlarının normale dönmesini sağlayacak faaliyetleri kararlılıkla yürüteceklerinin altını çizdi. Pazartesi günü diğer illerin ardından Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Hatay'da şartları uygun olan okullarda da eğitim öğretime başlandığını hatırlatan Erdoğan, sağlık hizmetlerini mevcut hastanelerde ve geçici merkezlerde verirken, hızla yeni hastaneler inşa edip devreye aldıklarını kaydetti.

“Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla geri adım atmayacağız”

Deprem bölgesindeki tüm hizmetleri aynı hassasiyet ve düzenle yürütmenin gayreti içinde olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin 11 şehrinin gözü yaşlı iken diğer yerlerin vur patlasın çal oynasın aymazlığı içine düşmesine gönlümüz razı gelmez. Birileri unutsa da, birileri geri plana itse de biz böyle bir yanlışın içinde olamayız. Acıların paylaştıkça azalacağı, yüklerin paylaştıkça hafifleyeceği, kayıpların birlikte çalıştıkça kazanılacağı inancıyla 85 milyon bir ve beraber olarak mücadele edeceğiz. Diğer yandan deprem bölgesini ayağa kaldıracak çalışmaları yaparken yol haritamız olan Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan asla geri adım atmayacağız” dedi.

“Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız”

Pazartesi TOGG yöneticilerinin misafiri olacağını açıklayan Erdoğan, TOGG'un yoğun ilgi gördüğünü belirterek, ”En başından beri yapamazsınız dedikleri, fabrikası yok dedikleri, fabrikasında üretim yok dedikleri, velhasıl atmadık çamur bırakmadıkları TOGG önceki gece itibarı ile 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Bu tablo milletimizin lisansı, tasarımı ve üretimi ile gerçek anlamda ilk yerli otomobilimize samimiyetle sahip çıktığını gösteriyor. Her başarının ardında işte böyle bir emek, büyük bir sabır, büyük bir gayret vardır. Fabrikanın açılış töreninde üretilecek ilk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik. Pazartesi günü inşallah aracımızı teslim alacağız” ifadelerini kullandı.

“Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak”

Önümüzdeki ay Hürjet'ten Anadolu gemisine kadar pek çok önemli savunma sanayii projesinin sevincinin vatandaşlarla paylaşılacağını söyleyen Erdoğan, ”Arife günü Karadeniz gazının Filyos işleme tesisine getirilmesi törenini yaparken milletimize çok güzel müjdelerimiz de olacak. Böylece Enerji Bakanlığımızı azimli gayreti ile arama sondaj gemimizin geceli gündüzlü çalışmasıyla on binlerce personelimizin emekleriyle iki bayramı bir arada yaşayacağız” dedi.

"Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz"

Elektrik ve doğalgazda da indirim müjdesi veren Erdoğan, şunları söyledi:

“Elektrikte tüm abone gruplarında Nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ev konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla ülkemizi büyütme hedefimize katkı veren sanayicilerimizi desteklemek için ne gerekiyorsa yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Akkuyu'daki Nükleer Güç Santralimize 27 Nisan tarihinde yakıt yükleyerek resmen nükleer tesis statüsü kazandıracağız.”

Madenci alımına yönelik bir müjdeyi de paylaşan Erdoğan, ”Kamuya ve özel sektöre ait ocaklarda görev yapan on bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bin yeni madenci alarak hem madencilerimize olan şükranımızı ifade edeceğiz hem de üretimi artırarak ekonomimize katkı sağlayacağız. Diğer alanlarda da önümüzdeki haftalarda atacağımız adımlar bulunuyor. Ankara-Sivas hızlı tren hattında seferlerin başlaması heyecanı yaşanacak. Adam Sivaslı ama Sivas'a hızlı trenin ne gereği var diyor. Bu da 6'lı masanın içinde” dedi.

Bunların dışında tamamlanan pek çok projenin de açılışını yapacaklarını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik korucuları ile ilgili düzenlemeye de değindi. Erdoğan, ”Bu vesile ile güvenlik korucularımıza bir müjdemiz olacak. Emekli maaşlarının alt sınırını 7 bin 500 liraya yükselten düzenlemeden önceki uygulamaya göre emekli oldukları için aylıkları düşük kalan yaklaşık 42 bin güvenlik korucumuzun da istifade etmesini sağlıyoruz. Meclisimizin takdiriyle emeklilerimizin bayram ikramiyelerini 2 bin liraya çıkardık. Çalışanlar ve emekliler başta olmak üzere hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme, kayıplarını telafi etme sözümüzü adım adım yerine getiriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu ülkede istisnasız her kesimi refahını artırma yanında hak ve özgürlüklerine kavuşturan, her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıran, herkesi bağrına basan biz olduk” diyen Erdoğan, ”Biz daha önemlisi bu yaklaşımı birileri gibi maske kullanmak amacıyla değil, doğruluğuna ve hakkaniyetine inandığımız için yaptık. Seçimden milletimizin desteği ile zaferle çıktıktan sonra da eser ve hizmet şölenimize, demokrasimizi güçlendirme reformlarımıza kesintisiz şekilde devam edeceğiz. 2002 seçimlerine tek başına iş başına diyerek girmiş ve milletimizin teveccühü ile iktidara gelmiştik. İlk dönem imtihanımızı başarıyla verdikten sonra 2007'de durmak yok yola devam diyerek milletimizden daha güçlü bir destek almıştık. Ardından 2011 seçimlerinde "Türkiye hazır hedef 2023" sözü ile milletimizin huzuruna çıkmıştık. İki seçimi birlikte yaşadığımız 2015'te kısa bir aranın ardından kasımda tekrar tek başına iş başına diyerek güven tazelemiştik. Ülkemizin yeni yönetim sisteminin ilk seçimi 2018'de vakti Türkiye vakti diyerek Cumhur İttifakı zaferini ilan etmiştik. İnşallah 14 Mayıs'ta 20 yıllık eser ve hizmetlerimizle Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla kayıpların telafisi ve hayallerin hayata geçirilmesi kararlılığı ile milletimizden bir kez daha destek isteyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Seçim sürecinin 10 Mart'ta aldığı seçimlerin yenilenmesi kararının ardından YSK'nın belirlediği takvime ve usullere göre ilerlediğini ifade eden Erdoğan, önceki gün itibarı ile cumhurbaşkanı adaylarının belli olduğunu hatırlattı. Erdoğan, YSK'nın açıklamasına göre şahsı ile birlikte 4 cumhurbaşkanı adayı bulunduğunu belirterek, ”Türk demokrasisinin gücünü ve ulaştığı olgunluk seviyesini gösteren bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Biz milletimize, milletimizin basiretine ve ferasetine güveniyoruz. Aziz milletimizin bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında olduğu gibi 14 Mayıs'ta ülkesi, kendisi ve geleceği için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz. İnşallah bu sürecin sonunda milletin iradesi yine galip gelecek. Türkiye 20 yıldır aralıksız sürdürdüğü kalkınma ve demokrasi yolculuğunu devam edecektir” dedi.

“Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır”

Erdoğan, Türkiye Yüzyılı inşasının engellemeyeceğini söyleyerek, ”Bu tekerlek, tümsekte kalmayacak. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına kimse set vuramayacaktır. Bizzat kendi ifadeleriyle bir kumar masası olan, birbirlerine pusu kuran, kavgadan, kaostan ve istikrarsızlıktan başka hiçbir vaatleri olmayan 7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi mevta olacaktır. Seçim dönemini deprem felaketi sebebi ile derinden sarsılan milletimizin acısına hürmeten uhulet ve suhuletle geçirmeyi planlıyoruz. Cumhur İttifakı olarak 6 Şubat'tan beri ortaya koyduğumuz vakur tavır bu konuda duruşumuzun en güzel örneğidir. Aynı anlayışla mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymaz, umursamaz, bencil tavrına rağmen biz kendi hassasiyetimizden taviz vermeyeceğiz. Böyle bir dönemde dahi siyasetin dilini ve iklimini zehirlemeye çalışarak çıkar sağlama peşinde koşanlara itibar etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Seçim süreciyle ilgili konuşan Erdoğan, ”Elbette eleştirilerimizi dillendireceğiz, varsa bir hadsizlik gerekli cevabı vereceğiz, iftira furyasının gerçeklerin üzerini örtmesine göz yummayacağız. Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına rıza göstermeyeceğiz. Her platformda doğruları konuşmaktan her fırsatta doğruları hakikati haykırmaktan çekinmeyeceğiz. Ne partimizin, ne ittifakımızın ne de can borcumuz olan aziz milletimizin hakkını kimseye yedirtmeyeceğiz. Tüm bunları yaparken inancımızın ve kültürümüzün gereği olan asaletimizi koruyacak, soğukkanlılığımızı muhafaza edecek, aklın, vicdanın ve ahlakın rehberliğinden asla sapmayacağız. Muhataplarımızın bizi kendi çukurlarına çekmesine meydan vermeyeceğiz. Hep olduğu gibi dik duracağız, sağlam duracağız ama diklenmeyeceğiz” dedi.

“Karşımızdakiler ne kadar alçalırsa alçalsın, seviyeyi ne kadar düşürürse düşürsün, biz milletimize karşı hep muhabbetin, kardeşliğin, hakkın ve hakikatin diliyle konuşacağız” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

”Siyasetteki tecrübelerimiz bize doğru üslupla yaklaştığımızda, gönlümüzü açtığımızda icraatlarımızı hatırlatıp, hedeflerimizi anlattığımızda kalbini fethedemeyeceğimiz hiç kimsenin olmadığını pek çok kez göstermiştir. Daha önce de dediğim gibi bizim için sokaktaki her vatandaşımız ya zaten ittifakımıza oy veren ya da oy vermeye aday seçmendir. Tüm farklılıklarıyla, güzellikleriyle, zenginliği ile Türkiye büyük bir ailedir, 85 milyonun tamamı da bu ailenin mümtaz birer ferdidir” şeklinde konuştu.

Erdoğan, seçim süreci için çağrıda bulunarak, ”Önümüzdeki seçimlerde tüm cumhurbaşkanı adaylarından, tüm partilerden beklentimiz, rekabetin ve mücadelenin çıtasını eser ve hizmet yarışının altına düşürmemeleridir. Muhalefetten yapamayacağı şeyleri vadederek, tutamayacağı sözleri vererek, yalan ve iftira dozunu artırarak, gerilimi tırmandırarak, milletimizin siyaset kurumuna olan güvenini sarsmamasını istiyoruz. Bunun acı örneklerini son mahalli idareler seçimlerinde yaşadık, daha sonra şehirlerimize çektirilen sıkıntıları hep beraber gördük. Cumhurbaşkanı seçimlerinin, cumhurbaşkanı yardımcılığının, bakanlıkların, milletvekilliklerinin ne vereyim abime be ya seç beğen al mantığıyla dağıtıldığı bir işporta tezgahına döndürülmesinden rahatsızız. Seçimlerde ittifak haktır ama devletin yönetim kademelerini ayağa düşürmek, at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir. Ülkemize verdikleri zararın ve milletimize yaptıkları ihanetin bedelini misliyle ödettiğimiz terör örgütlerini koltuklarının altına alan, onların peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Siyasi cambazlıklarla terör örgütlerinin meşrulaştırılmaya çalışılmasını, meşru bir aktör gibi topluma sunulma gayretlerini kabul etmiyoruz. Eskiler otu çek köküne bak derler. PKK ile, FETÖ ile diğer terör örgütleriyle, onları besleyip üzerimize salan karanlık mahfillerle yürünen yolun hayra çıkması mümkün değildir” açıklamasını yaptı.