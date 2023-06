Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz. Türkiye artık böyle bir siyasi atmosfere artık kavuşmuştur. Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri kuracak güce ulaşmıştır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Millete Sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, açıklamalarında gündeme dair önemli mesajlar verdi.

8 buçuk saat süren bir kabine toplantısı olduğunu aktaran Erdoğan, ”Arkadaşlarım çalışmalarını etraflıca anlatma imkanı buldular. Dışişleri Bakanım hariç bütün bakanlarım sunumlarını yaptılar. Yeni kabine üyelerimizin yemin etmesiyle ülkemizin hizmet davasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yürütme organındaki tüm görevleri süratle tamamladık. 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden 10 gün geçmeden yürütme organlarındaki tüm görevlendirmeleri süratle yaptık. Hiçbir gecikmeye mahal vermeden Türkiye Yüzyılı'nı devam ettirecek kadroları belirledik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türk siyasetinde gerçekleştirdiği tarihi dönüşümünü tekrar görmüş olduk” dedi.

Seçim belirsizliğinin sandıkların kapatılmasıyla tamamen geride bırakılmasının önemli bir başarı olduğunun altınız çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”Haftalar boyunca koalisyon görüşmelerinin sürdüğü, siyasi partiler arasında al gülüm ver gülüm pazarlıklarının döndüğü, sürekli krizlerin çıktığı, işçinin, esnafın bir tülü önünü göremediği, siyaset rayına girmediği için ülkenin toparlanamadığı eski günler geride kalmıştır. Seçim gecesi sonuçların belli olmasıyla Türkiye'yi kimin yöneteceği sorusu da böylece netleşmiştir. Türkiye'ye vakit ve enerji kaybettiren ne varsa tarih olmuştur” diye konuştu.

Vatandaşların 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta iki kez ortaya koyduğu iradesiyle eski sisteme dönüş önerilerini reddettiğini söyleyen Erdoğan, parlamenter sistem tartışmalarının bir daha açılmamak üzere kapandığını vurguladı. Erdoğan, ”Bundan sonra hedeflerimize daha hızlı koşacağız, asırlık hayallerimizi süratle gerçekleştireceğiz. Bunda en büyük pay vatandaşlarımız olmuştur. Artık eski sisteme dönüş önerisini reddetmiştir. Bundan sonra asırlık hedeflerimize daha hızlı ilerleyeceğiz. Zorlukların üstesinden çok daha kolay geleceğiz. Vatandaşlarımızın hayatına dokunan hizmetlerimizi daha çok artıracağız. Terör örgütleriyle içeride ve dışarıda daha kararlı mücadele edeceğiz. Türkiye'nin hak ve hukukunu küresel planda daha cesur savunacağız. Dünya 5'ten büyüktür iddiamızı daha özgür bir seda ile dillendireceğiz. Reformlarımıza daha sıkı sahip çıkacağız” açıklamasını yaptı.

Türkiye Yüzyılını inşa ederek ülkemizi muasır medeniyetler, seviyesinin de üzerine taşıma vizyonunu daha hızlı gerçeğe dönüştüreceklerini kaydeden Erdoğan şunları söyledi;

“Bugün dünden daha güçlüysek, daha özgüvenli bir duruş sergileyebiliyorsak bunu yeni yönetim sistemine borçluyuz. Siyasette güven ve istikrar ekonomiden diplomasiye her alanda başarının anahtarıdır. Türkiye 2002'den önce bunun eksikliğini görmüştür. Biz 2002'den itibaren hamlelerimizle bu açığı kapattık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tüm bu kazanımları kalıcı hale getirdik. Eski Türkiye'nin sorunlarını bilen vatandaşlarımız yeni sistemin faydalarını çok iyi biliyor. Yıllarca hak etmedikleri gücü kullananlar yeni sistemden rahatsızlıklarını ortaya koyuyorlar. Millet oyunu görmüş ve sandıkta son sözünü görmüştür. Muhalefetten de gerçekleri görmesini tavsiye ediyoruz.”

Muhalefete seçim tepkisi

Muhalefeti eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ”28 Mayıs'tan beri yapılan açıklamaların ümitlerimizi kırdığını ifade etmek istiyorum. Muhalefetin seçim atmosferinden ve uğradığı ağır hezimetin şokundan hâlâ çıkamadığını görüyoruz. Son bir aydır sırf oy tercihinden dolayı hakarete uğramadık toplum kesimi bırakmadılar. Kırsaldaki de şehirdeki de size en güzel cevabı veriyor. 14 Mayıs'ın hıncını depremzedelerimizden çıkarmışlardı, 28 Mayıs'ı da kırsaldaki vatandaşlarımıza yüklediler. Gazi'nin ifadesiyle milletin efendisi diyerek onurlandırdığı köylülerimize yapılan bu hakaretleri kabul etmiyoruz. Vatandaşı 500 liraya oyunu satmakla itham etmenin hiçbir izahı yoktur. Bu hezeyanın adında ‘halk' olan, amblemindeki 6 oktan biri güya halkçılık olan bir siyasi partinin genel başkanından gelmesi ayrı bir skandaldır. Ülke değişiyor, dünya değişiyor ama bunların millete bakışı asla ve asla değişmiyor. Ülke değişiyor ama bunların millete bakışı asla değişmiyor. Milleti hizmete ve esere layık görmeyenlerin Türkiye Yüzyılı'nda yeri yoktur. Bu çevrelerin her seçim sonrası seçmeni suçlama hastalığından bir an önce kurtulması gerekiyor. Ülkedeki istikrar ve güven ortamına zarar verecek söylemlerden herkesin uzak durması gerekmektedir. Vatandaşın kapattığı defterleri tekrar açmak yerine demokratik kazanımları güçlendirmenin daha doğru bir yaklaşım olacağına inanıyorum. Bizim hükümet olarak bu konularda hiçbir kompleksimiz hiç bir zaafımız yoktur. Son 21 yılda olduğu gibi her türlü yapıcı eleştiriye açığız” değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Anayasa hazırlığına yönelik, ”Ülkemizi darbe mahsulü mevcut anayasasından hep birlikte kurtaralım istiyoruz. Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki yolculuğumuzu sivil, özgürlükçü, kuşatıcı, toplumumuzun tüm kesimlerinin sahipleneceği bir anayasanın rehberliğinde katedelim istiyoruz. Türkiye artık böyle bir siyasi atmosfere artık kavuşmuştur. Demokrasimiz ayağına vurulan son zinciri kuracak güce ulaşmıştır. Türkiye 14- 28 Mayıs seçimleriyle artık yeni bir lige yükselmiştir. Görev süremiz boyunca Cumhur İttifakı ile birlikte Türkiye'yi sivil bir anayasa ile buluşturmaya çalışacağız.

Bakan arkadaşlarımızı kendi alanlarında yetkin ve vizyoner isimlerinden belirledik. Eser ve hizmetlerimizin üzerine yenilerini koymak için hemen işe koyulduk. Geçen hafta emekli ve çiftçilerimizle ilgili müjdelerimizi paylaşmıştık. Bundan sonra da çitçimizi, üreticimizi, köylümüzü desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye'yi kalkındırmasına omuz vermek isteyen kim varsa hiçbir ayrım yapmadan yanında olmaya devam edeceğiz. Biz bu milletin hizmetkarıyız” dedi.

Engelli aylıkları bayramdan önce yatırılacak

Temmuz ayı engelli ve engelli yakını aylığı ile yaşlı aylıklarının ödemesini erkene alarak toplam 1,4 milyon vatandaşın bayramdan önce sevindirileceği müjdesini paylaşan Erdoğan, ”Hazirana ayı içinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplam 19 milyar lira ödeme gerçekleştireceğiz” dedi.

Asgari ücret komisyonunun çalışmalara başladığını aktaran Erdoğan, ”İnşallah tüm tarafların içine sinecek bir hayırlı karar alacağız. Memur maaş zamlarıyla ilgili Meclis görüşmelerini yakında başlatıyoruz. Meclisin takdirine sunulacak ilk konulardan biri bu olacak. Bakan arkadaşlarımızdan önümüzdeki dönemlere dair kısa, orta uzun vadeli planlarını dinleme fırsatı buldum. Yeni dönemde ekonomimizi şahlandıracak kurmay kadromuzu hamdolsun kısa sürede oluşturduk. Muhalefetin seçim döneminde kadın hakları konusunda yaydığı yalanların tamamen temelsiz olduğunu bir kez daha gösterdik. Kadınlar, yeni dönemimizde de bürokrasiden siyasete, iş dünyasından aileye kadar her alanda öncü rol oynamaya devam edecektir” diye konuştu.

Kadınların yeni dönemde de her alanda öncü rol oynamaya devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ”Türkiye Yüzyılı ülkemiz kadınlarının omuzlarında yükselecektir. Güçlü kabinemizle yenilenen meclisimizle milletimizin refahını artıracağız. Tayin ettiğimiz hedeflere emin adımlarla ilerleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

KKTC ve Azerbaycan ziyaretleri

Bölgede Türkiye'nin hesaba katılmadığı bir denklemin kalıcı olmasının mümkün olmadığını dile getiren Erdoğan, ”Son seçimlerin dünyanın dört bir yanında takip edilmesi bunun çok net bir ifadesidir. Yüz milyonlar geleceklerini Türkiye'de görüyor. Dün ve önceki gün yaptığımız ilk yurt dışı ziyaretleriyle bu gerçeğe şahitlik ettik.

KKTC'de kardeşlerimiz bizleri muhteşem bir coşkuyla bağırlarına bastılar. Bu zaferin KKTC zaferi olduğunu bizlere gösterdiler. Önümüzdeki döneme dair kırmızı çizgilerimizi biz de uluslararası kamuoyuna gösterdik. KKTC halkıyla omuz omuza mücadelemizi göstereceğiz. Her türlü adımı onlarla birlikte atacağız. KKTC'nin haklarının gasp edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Can Azerbaycan'la münasebetlerimiz dünyada gıptayla takip ediliyor. Ne vakit ihtiyacımız olsa kardeşlerimizi hep yanımızda bulduk. Depremlerin ardından Azerbaycan'ın dayanışmasını asla unutamayız. Kızının çeyizini depremzedelere bağışlayan o yüce gönüllü insanları şükranla yad edeceğiz. Özellikle İlham kardeşimin desteği kalbimizin baş köşesindedir. İlham Aliyev kardeşimle görüşmelerde ikili gelişmeleri artıracak yeni kararlar aldık. Türkiye-Azerbaycan üniversitesinin kurulmasına büyük önem veriyoruz. Bölgemizde barış ve istikrarın tesisine dair güçlü duruşumuzu yeniledik” dedi.

Deprem bölgesine yeni sanayi alanları müjdesi veren Erdoğan, ”Gözümüz ve kulağımız oradaki kardeşlerimizledir. Bugüne kadar 65 milyar lira nakdi yardım yaptık. Bir an önce yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz. Deprem konutlarının inşasını hızlandıracak farklı alternatifler üzerinde mütalaalarımız sürüyor. Yakında bunları milletimizin takdirine sunacağız. Depremde zarar gören sanayi sitelerinin hasar tespitlerini tamamladık. Ekonominin canlanması amacıyla iş dünyasına desteklerimizi artırdık. Şimdi yeni adım atıyoruz. 2430 hektarlık alanı sanayi sahası olarak ayıracağız. Yeni sanayi alanlarımızın deprem bölgesindeki kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Biz afetzede kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız” diye konuştu.

İmkanları seferber edeceğiz

Gençlerin büyük ilgi gösterdiği yaz kampları yaz spor kapları ve seyahatsever programlarının bu sene de devam edeceğini söyleyen Erdoğan, ”Eğitimde kaliteyi yükseltecek projelere önümüzdeki dönemde artık daha fazla yoğunlaşacak geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı emanet ettiğimiz değerli öğretmenlerimizin yetiştirme süreçlerini yeniden sus programlarından öğretmen istihdamı ve hizmet içi eğitime kadar tüm aşamaları Türkiye Yüzyılına uygun şekilde gözden geçireceğiz” dedi.