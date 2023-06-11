Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şampiyonlar Ligi şampiyonu Manchester City'e tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında İnter'i mağlup ederek şampiyon olan Manchester City'i kutladı.

Atatürk Olimpiyat Stadında oynanan Şampiyonlar Ligi final maçının ardından İnter'le karşılaşan Manchester City kupanın sahibi oldu. İngiliz takımı final karşılaşmasını tek golle kazanırken tarihinde ilk defa kupaya sahip oldu. 2005 yılında yine Atatürk Olimpiyat stadında oynanan final karşılaşmasının ardından Türkiye'de oynanan ikinci finali yine İngilizler kazandı.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan statta takip etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, “Türkiye'nin göz bebeği, medeniyetlerin beşiği İstanbul'umuzun ev sahipliğinde, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Şampiyonlar Ligi finalinde şampiyonluğa ulaşan Manchester City takımını tebrik ediyorum. Türkiye'nin misafirperverliğini bir kez daha kanıtlayan, bu büyük organizasyonun sorunsuz ve başarılı bir şekilde düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise İngiliz takımını tebrik ederek, “Futbolun kalbi İstanbul'da attı. Bu muhteşem gecede Avrupa'nın en büyüğü olan Manchester City'yi tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise İnter'e esprili bir şekilde sağlık olsun dileyerek, “Sağlık olsun Inter. Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Manchester City'i kutluyoruz” ifadelerini kullandı.