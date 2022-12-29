Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji destek paketi açıklaması

Erdoğan, "Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık. Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel, 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen "1 Milyon İstihdam Projesi Kamuoyu Bilgilendirme Programı"nda konuştu. Hemen her alanda teknolojinin çok ciddi yansımaları olduğuna dikkat çeken Erdoğan, özellikle bilgi teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan gelişmelerin vatandaşların işlerini kolaylaştırdığını ifade etti. Ülke ekonomisinde sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için teknolojideki ilerlemeleri yakından takip ettikleri kaydeden Erdoğan, teknolojinin gelişmesinin nitelikli iş gücü ihtiyacını ortaya çıkardığını kaydetti. Özellikle ileri teknolojiye dayalı ürünlerin programlanması ve katma değeri yüksek yazılımların geliştirilmesi projelerinde iyi yetişmiş çok sayıda çalışana ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette okullarımızda ve üniversitelerimizde bu alanda eğitim alan mezun sayımızı artırmaya gayret ediyoruz. Hızla değişen teknolojinin yakın gelecekte günümüzde var olan birçok mesleğin yerine yenilerini ikame edeceğini farkındayız. Ortaya çıkacak yeni meslek ve berilere dair talebi hızla karşılamak için mevcut mekanizmalar dışında araçları da devreye alıyoruz" açıklamasını yaptı.

"Beş önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor"

Ar-Ge merkezleri, teknoparklar, ve kuluçka merkezi destekleriyle tersine beyin göçü teşviklerinde önemli bir yere gelindiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulusal girişimci teknoloji girişimciliği stratejisi ile 2030 yılına kadar 100 bin teknoloji girişimi kurma kararlılığımızı geçtiğimiz aylarda ilan ettik. İşbaşı eğitim programları süresini 9 aya yükselttik. Bilişim başta olmak üzere çeşitli alanlarda istihdamı artıracak yeni projeler, yeni programlar hayata geçiriyoruz. Zira beş önemli unsur kalkınmamızın temelini teşkil ediyor. Bunlar yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Nitelikli iş gücünü artırma gayesiyle 2020 yılında başlattığımız 1 milyon yazılımcı istihdamı projemiz bu anlayışla ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Ücretsiz sunulan ve herhangi bir şart aranmayan proje portalına kayıt yaptıran vatandaşların 33 iş kolundan birini seçerek sistemdeki bin 800 saati bulan 216 eğitime dahil olabildiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başlangıcından bugüne hedefi de aşarak 1 milyon 96 bin 566 kişi bu program üzerinden eğitimlerini tamamladı" diye konuştu.

Gördüğü ilgi sebebiyle projeyi devam ettirme, önümüzdeki yıl sistemdeki eğitim sayısını 2 katına çıkarma kararı aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız bünyesinde başlattığımız 'Bir Milyon Yazılımcı İstihdamı' projemizin kendi alanlarındaki bölümlerine 5 ayrı bakanlığımız da destek veriyor" ifadelerini kullandı.

""Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projedeki eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesine katkı yapıyor"

Milli Eğitim Bakanlığının projedeki adayların ölçme değerlendirme sürecini yürüttüğünü kaydeden Erdoğan, "Bugüne kadar 20 bine yakın öğrencimizin ölçme değerlendirme sonuçlarını işverenlerle paylaşarak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız projedeki eğitim içeriklerinin zenginleştirilmesine katkı yapıyor. Teknolojinin durduğunuzda geri kaldığınız bir alan olduğunu asla unutmadan eğitim programlarımızı sürekli yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız proje çalışmalarının gençlik merkezlerimizde yaygınlaşmasını temin ediyor" açıklamasını yaptı.

81 ile yayılan bu merkezlerin gençlere istihdam alanında rehberlik etmeye başladığını söyleyen Erdoğan, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, gençlerimiz proje dahilinde hazırlanan eğitimlerden daha etkin şekilde yararlanabilmesine imkan sağlıyor. Kurumlarımızın sahip olduğu teknoloji gücünü, gençlerimizi geleceğe hazırlamak için harekete geçiriyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız ile proje dahilindeki iş kollarında kendini geliştiren gençlerin mesleki belgelendirme süreçlerinde yer alıyor. Böylece verilen emeklerin eve kazanılan becerilerin belgelenmesini temin ediyoruz. Bakanlıklarımıza ilaveten özel sektörümüzü temsilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz projemize paydaş olarak katılmıştır. Birliğimiz, yardımcı ve yazılımcı istihdamı sağlayacak sektörlerden işverenlerin projede kayıtlı gençlerle buluşturulmasına aracılık ediyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan, bugüne kadar birçok sektörden Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle iş birliğine gidildiğini kaydetti.

500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla genç başvurdu

Türkiye'nin en büyük şirketlerinin de aralarında olduğu 237 şirket tarafından açılan 500'den fazla iş ilanına 10 binden fazla gencin başvurduğunu dile getiren Erdoğan, "Özel ve kamu bankalarıyla yapılan çevrimiçi işe alım yarışmalarında başarılı olanlar hemen görevlerine başladı. Ülkemizin en çok genç nüfusuna sahip şehri Şanlıurfa'da düzenlenen istihdam garantili eğitim programı da başarıyla sonuçlandı. Programa destek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Teknoloji alanında atılacak adımların temelinde bilim olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Bilimin kaleleri olarak gördüğümüz üniversitelerimizin rektörlerine bilim ve teknoloji odaklı olmayan eğitim sisteminin çağrı yakalayamayacağını ve bizi hedeflerimize ulaştıramayacağını hatırlatmak isterim. Teknoloji alanındaki girişimcilerin ülkemizin ekonomik büyümesindeki önemini son yıllarda milyar dolarlık değerlemeye ulaşan bilişim şirketlerimize bakarak daha iyi görebiliriz. Gençlerimizin iş, ürün, oyun fikriyle kurdukları girişimciler vasıtasıyla girdikleri yolda elde ettikleri başarılarla bizler de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"Yazılımcı istihdamı projesiyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz"

Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde çok fazla sayıda bu tür başarı örneklerini ülkemize birlikte kazandıracağız. Bilişim sektörünün bir diğer özelliği de mekandan bağımsız çalışmaya imkan sağlamasıdır. Eskiden tarih kitapları insanların göçebeliğini yazardı, şimdi hizmetlerin göçebeliğini konuşuyoruz. Dijital göçebeliğin yaygınlaşması, özellikle gelişmekte olan illerimizdeki gençlerimizin katma değeri yüksek bilgi teknolojiler alanında istihdamını kolaylaştırıyor. Biz de fırsatı değerlendirmek için yeni projeler geliştiriyor ve uygulamaya geçiriyoruz. Esasen bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan nitelikli personel ihtiyacını çeşitli alanlarda somut olarak görmeye başladık. Yerli otomobilimiz TOGG, üreticileri tarafından bir mobil cihaz olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu sınıftaki araçların veya cihazların üretimi yanında bakım ve idamesi için daha çok nitelikli personele ihtiyaç olacak. Giderek yaygınlaşan akıllı ev ve bina gibi sistemler artan sayıda nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkarıyor. Benzer örneklerin ortaya çıkmasıyla bilgi teknolojisi alanındaki pozisyonlar bugünün ve geleceğin mesleği olarak tanımlanıyor. Bu bakımdan yazılımcı istihdamı projesiyle Türkiye'nin dijital dönüşümüne de katkı sağlıyoruz" dedi.

"10 binlerce çocuğumuz aldıkları eğitimle kodlama, yapay zeka, siber güvenlik konularına şimdiden hakim oldular"

Projede 7 yaşından başlayıp 70 yaş üstüne kadar çıkan kullanıcı çeşitliğinin topyekun teknolojik gelişmelerin sahiplenildiğini gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "Güvenli internet kullanımını öğrenmek için sisteme dahil olan 73 yaşındaki Mehmet Bey de, dijital ebeveynlik eğitimi alan 51 yaşındaki Ayşe Hanım da bu sürecin birer parçasıdır. 10 binlerce çocuğumuz aldıkları eğitimle kodlama, yapay zeka, siber güvenlik konularına şimdiden hakim oldular. Benim torunum bile evde 2, 3 yaşında aman ya Rabbi; bizi solladı, gidiyor. Bu projeyle dijital alana giriş yapan evlatlarımızın ileride neler yapabileceklerini şimdiden hayal ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kamunun bilişim altyapısına verdiği önemin en güzel sonuçlarının e-Devlet uygulamalarıyla alındığını ifade eden Erdoğan, "Bu altyapıları kuran ve altyapısını sağlayan kurumlarımızın bilişim personeli ihtiyacı da hızla artıyor. Benzer gelişmelere özel sektörde de şahit oluyoruz. Biz de kendimizi bu geleceğe göre hazırladık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en önemli başlıklarının bilim, iletişim, dijital, verimlik olduğunu hatırlatmak isterim. Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan bir yönetim olarak bu alanların her birindeki gelişmelerden ziyadesiyle memnuniyet ve heyecan duyuyoruz. İstihdamda 31 milyonu geçerek tarihimizin en büyük rakamına ulaşmış olmak en büyük sevinç kaynağımızdır. Son bir yılda 1 buçuk milyona yakın istihdam sağlamış olmamız uyguladığımızın programın gücüne ve isabetine işaret ediyor. Küresel gelişme ve büyümenin teknoloji ağırlıklı bir istikamete kayması bizi dijital dönüşüm ve bilgi teknolojileri alanına daha çok eğilmeye yöneltti" şeklinde konuştu.

"En önemli avantaj beşeri sermaye gücümüzün zenginliğidir"

Teknolojik değişimi hızla ülkeye uyarlayacak çalışmalar yürütüldüğüne dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu süreçteki en önemli avantaj beşeri sermaye gücümüzün zenginliğidir. Geçtiğimiz 20 yılda altyapımıza yaptığımız büyük yatırımı, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırarak Türkiye Yüzyılı'na güçlü bir giriş yapmayı hedefliyoruz. Attığımız her adımda bu hedefi gözetiyoruz. Geleceğimize güvenle bakmak için pek çok sebebimiz bulunuyor. Elbette hala çözmemiz gereken sıkıntılarımız da var. Hiçbiri önümüzdeki fırsatları ve imkanları en iyi şekilde değerlendirmemize mani değildir. Hayata geçirdiğimiz her atılım gibi, yazılımcı istihdamı projesini de bu doğrultuda atılmış bir adım olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız""

7 maddelik teknoloji destek paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde açıkladığımız 200 milyar liralık desteğin 4 milyar liralık kısmını, Teknoloji Destek Paketi olarak ayırdık. Bu paketle teknoloji odaklı yazılım blok zinciri, yapay zeka, akıllı şehir gibi alanlarda KOBİ ölçeğine sahip teknoloji firmalarımızı destekleyeceğiz. İkinci müjdemiz 1 milyar lira kefalet limitini haiz dijital dönüşümü destekleme paketiyle KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamalarını hedefliyoruz. Bu çerçevede KOBİ'lerimize personel desteği, internet altyapısı kurulumu ve kiralanması ilişkin giderler. Donanım desteği ve yazılım lisansı gibi alanlarda destek vereceğiz. Üçüncü müjdemiz; veri merkezi sektörümüzü geliştirmek. Uluslararası veri merkezi ve bulut işletmecilerini ülkemize çekmek amacıyla mali teşvikler yanında mevzuat çalışması da yapıyoruz. Araştırma geliştirme merkezleri ve teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan bilişim personeline yüzde 100 uzaktan çalışma desteği sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Kamuda görev yapan bilişim personelinin sayısında 2023'te çok ciddi oranda artırıma gideceklerini açıklayan Erdoğan, "Kamu bankalarımız vasıtasıyla bilişim alanındaki girişimlere özel 6 ay geri ödemesiz yeni bir girişimci kredisi vereceğiz. İmalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam yapan iş yerlerine verilen aylık 10 bin liraya kadar sigorta prim desteğini 2023 sonuna kadar uzatacağız. Tüm bu müjdelerin ülkemize, milletimize, özellikle bilişim alanında kendini yetiştiren gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.