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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uzaya fırlatılan Grizu-263A mini uydusuna ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ilk cep uydusu olarak uzaya fırlatılan Grizu-263A mini uydusu projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu olarak uzaya fırlatılan Grizu-263A mini uydusu projesinde emeği geçenlere teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk cep uydusu olarak uzaya fırlatılan Grizu-263A mini uydusu projesinde emeği geçenlere sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından teşekkür etti. Paylaşımında, “2019 Teknofest yarışması model uydu alanında 1'inci olan gençlerimizin geliştirdikleri Grizu-263A mini uydu, bugün SpaceX tarafından uzaya fırlatıldı. Türkiye'den ilk kez bu projede yer alma başarısı gösteren gençlerimizi, hocalarımızı, destekleyen kurumlarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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