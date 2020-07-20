Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan “Benzemez Kimse Sana/Bir Erdoğan Portresi” kitabı görücüye çıkıyor

Portre yazarı Mehmet Aycı, 25 Temmuz'da Ankara'da “Benzemez Kimse Sana/Bir Erdoğan Portresi” kitabının imza gününde okurlarıyla bir araya gelecek.

Yazımı iki yıldan fazla süren kitap, Türk Siyasal Portre Edebiyatı alanında özgün olma iddiası taşıyor. Toplamda 41 bölümden oluşan kitabı hakkında açıklamada bulunan Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında çıkan kitapların tamamını okuduğunu, medya taraması yaptığını, binlerce video izlediğini belirterek, kitabında biyografik malzemeye ve hatıraya yer vermediğini, eserin bir “portre” kitabı olarak yazıldığını kaydetti.

Kitapta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderlik özelliklerinin fıtri ve kazanılmış taraflarını ayrı bölümler halinde işleyen yazar-şair Mehmet Aycı, Cumhurbaşkanı'nın alnından gözlerine, yüz ifadesinden el hareketlerine vücut dilini kitapta farklı bölümler halinde kaleme aldı.

Erdoğan'ın kıyaslanan liderlerin hiçbirine benzemediğini, liderliğinin Erdoğan'a özgü olduğunu belirten Aycı, Türk siyasi hayatında ve dünya liderleri arasında liderlik çıtasını Erdoğan'ın yükselttiğinin altını çizdi.

Kendisine göre lider krizinin yaşandığı dünyada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, küresel sistemin açmazlarını dile getiren tek lider olduğunu vurgulayan Aycı, bu yönüyle dünyada mevcut sistemden rahatsız olan ve mevcut sistemin gadrine uğrayan milyarlar nezdinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin marka değerini de aşan bir değere sahip olduğunu söyledi.

Yayıncı Ömer Erdoğan tarafından sipariş edilen “Benzemez Kimse Sana/Bir Erdoğan Portresi” kitabı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü olan 26 Şubat'ta yayımlandı ancak korona virüs salgını dolayısıyla dağıtıma verilmedi. Kitabın imza günüyle tanıtımının yapılacağını söyleyen yayıncı Ömer Erdoğan ise şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımıza üç yıl önce hakkında bir portre kitabı düşündüğümüzü arz ettik. Cumhurbaşkanımız olur dediler. Bu portre kitabını, ancak edebiyatımızın en özgün portre yazarı olan Mehmet Aycı yazabilirdi. Aycı'yla konuştuk ve yazmayı üstlendi. Yazıldıktan sonra, içeriğiyle, biçimiyle, fotoğraflarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın onayından geçti. İnşallah önümüzdeki yıl birkaç dünya diline de çevireceğiz.”

Ankara Liman Kitap Kahve'de yapılacak imza günü programına çok sayıda katılımın olacağının teyit edildiğini belirten Ömer Erdoğan, gelecek kuşakların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nasıl bir lider ve nasıl bir insan olduğunu bu kitaptan öğreneceklere vurgu yaptı.