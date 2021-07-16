Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlıyor

Yaklaşık 66 bin metrekare alan üzerine kurulu müzede darbeler tarihi de anlatırlarken, Türklerin tarihte kurduğu 16 devletin sembollerinin yer aldığı levhalar da geçmişe ışık tutuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, "Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilmiş 8 salondan oluşuyor.

Müzenin, 15 Temmuz'daki darbe girişiminin başlamasından önlenmesine kadar giden süreçte yaşananların devasa bir video projeksiyon uygulamasıyla adım adım canlandırıldığı "en uzun gece" salonunda, ziyaretçiler tarihe tanıklık ediyor.

15 Temmuz'a direnen vatandaş, gazi ve şehit yakınlarının o gece yaşadıklarını özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı müzede ziyaretçiler, sela koridorundan geçerek 251 şehidin hikayelerini dinleyecekleri bölüme ilerliyor.

Müzede, şehitler için yapılan prizma şeklindeki bölümlerde her şehidin biyografisi yer alıyor.

Müzenin cam kubbeli son bölümünde ise kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı bulunuyor. 23 metre boyundaki Türkiye'nin en büyük yapay ağacının altında 15 Temmuz'un ardından demokrasi nöbeti tutan vatandaşları temsil eden 90 adet silikon heykel yer alıyor.

Müzede, vadi olarak adlandırılan ve Ahlat Selçuklu mezar taşlarıyla başlayan 235 metrelik yol boyunca, Türkiye'nin önemli ve büyük yatırımları rölyeflerle anlatılıyor.

Beştepe'deki Şehitler Abidesi Anıtı'na uzanan vadide, Anadolu'daki Selçuklu yapılarında kullanılan çift başlı kartal simgesi ile Türklerin tarihte kurduğu 16 devletin sembollerinin yer aldığı levhalar bulunuyor.

Müzeyi ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadıklarını belirtirken, görsellerle 15 Temmuz'da yaşananların gözler önüne serildiğini ifade etti.