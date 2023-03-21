Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık başvurusu yapıldı

Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık belgeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız tarafından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan belgeler Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi.

Evrak tesliminin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, “Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. Dönemde, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak bugün Yüksek Seçim Kurulu'na müracaatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kararın ve başvurunun ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Biz öteden MHP olarak 'aday belli karar net' diyorduk. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır” dedi.

MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ise, “Cumhur İttifakı Türkiye'yi hedef alan saldırılar karşısında parti çıkarları ve günlük siyaset hesapları yapmaksızın ortak bir duruş ortaya koymaya ve Türkiye'yi zayıflatarak uluslararası operasyonlara açık hale getirmeye yönelik her türlü faaliyetin karşısında yer almaya kararlıdır. 14 Mayıs demokrasi bayramında aziz Türk milleti 1 artı 5 artı 2 Kandil yapılanmasına gerekli cevabı verecek ve attığı tokat Amerika'dan değil Mars'tan duyulacaktır” ifadelerini kullandı.

“Hayırlı olmasını diliyorum”

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ise açıklamasında, “14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminde TBMM'de grubu olan Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcileri Cumhur İttifakı'nın adayı olarak gruplarımızca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiğimize dair belgeleri YSK'ya teslim ettik. Hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Ali İhsan Yavuz da seçim sürecinin başladığının altını çizerek, “Çok hızlı bir şekilde bu süreç işliyor. Dolayısıyla YSK seçim takvimini de hazırladı, bu takvim kapsamında işler ve işlemler peş peşe yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanlığı adaylığı belirleme ve adaylık için başvurma işidir. Dolayısıyla bu kapsamda son günü beklemeden zaten hiç tereddüt etmediğimiz cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ı iki parti olarak ve iki partinin meclis grubu olarak başvuruda bulunmuş olduk” şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan İsmet Yılmaz, “Seçim süreci başladıktan sonra seçimle ilgili her türlü kararı alma YSK'nın kararındadır. Herkes her itirazını yapar, nihai kararı verecek olan YSK kararıdır. Mevzuatı dikkate alarak” dedi.