Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde 3 okulun açılışını gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da 3 okulun açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,“Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramankazan'da eğitim öğretime kazandırılan 3 yeni okulun açılışını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. 72 adet dersliğin daha inşa edildiği Kahramankazan'daki derslik sayısı 479'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nden bağlandığı törende, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Ankara Milletvekili Emrullah İşler ile ilçe protokolü de hazır bulundu. Tören kapsamında Atatürk İlkokulu, Milli Egemenlik İlkokulu ve Satıkadın Anaokulunun açılış kurdeleleri kesildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitim-öğretim tesislerinin hayırlı olmasını dileyerek, eğitim-öğretim tesisleri arasında anaokulundan ilk ve ortaokula, güzel sanatlar lisesinden imam hatip lisesine, halk eğitim merkezinden bilim ve sanat merkezine kadar her türlü kurumun mevcut olduğunu belirtti.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da, Kahramankazan'ın bir eğitim öğretim şehri olduğunu ifade ederek, 57 bin nüfuslu ilçelerinde 12 bin öğrenci ve binin üzerinde öğretmen bulunduğunu söyledi. Son olarak açılışı yapılan 3 yeni okulla birlikte ilçelerine 72 adet daha dersliğin kazandırıldığını söyleyen Oğuz, böylece Kahramankazan'daki derslik sayısının 479'a yükseldiğini kaydetti. Oğuz, ilçelerine kazandırılan bu yeni okulların hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, hayırseverler ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.