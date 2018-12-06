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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parti bayrak ve afişleri ile sokakları donatmaya günümüz seçim şartlarında artık gerek yok. AK Parti olarak görüntü ve gürültü kirliği oluşturulan seçim kampanyalarını tamamen terk ediyoruz. Parti teşkilatlarımız

IHAAW114121-SIY/06-12-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parti bayrak ve afişleri ile sokakları donatmaya günümüz seçim şartlarında artık gerek yok.

IHAAW114121-SIY/06-12-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parti bayrak ve afişleri ile sokakları donatmaya günümüz seçim şartlarında artık gerek yok. AK Parti olarak görüntü ve gürültü kirliği oluşturulan seçim kampanyalarını tamamen terk ediyoruz. Parti teşkilatlarımız asla görüntü kirliliğine müsaade etmeyecek" dedi. 06.12.2018 11:41:21 TSI NNNN

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