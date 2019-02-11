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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satış noktaları ile ilgili, "Halk ekmekte nasıl ucuz ekmeği vatandaşımıza gönderdiysek, sebzede meyvede, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade

IHAAW135924-SIY/11-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satış noktaları ile ilgili, "Halk ekmekte nasıl ucuz ekmeği vatandaşımıza gönderdiysek, sebzede meyvede, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz.

IHAAW135924-SIY/11-02-2019 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tanzim satış noktaları ile ilgili, "Halk ekmekte nasıl ucuz ekmeği vatandaşımıza gönderdiysek, sebzede meyvede, temizlik malzemelerinde de buna gireceğiz. Oyunu hep beraber bozacağız. Bu terörü estirenlere müsaade etmeyeceğiz" dedi. 11.02.2019 13:59:24 TSI NNNN

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