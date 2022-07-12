Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, önümüzdeki günlerde evlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in, nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın taktığı öğrenildi.