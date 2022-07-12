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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift, önümüzdeki günlerde evlenecek.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek. Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in, nişan yüzüklerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın taktığı öğrenildi.

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