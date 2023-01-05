Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Alibaba Grup Başkanı Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çetin'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ve Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından, görüşmeye ilişkin bilgi veren Oktay, “Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi, olarak görüyoruz. Bu kapsamda dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup'un Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Oktay, Türkiye'de faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi, vergisini ödeyen, istihdam oluşturan ve ekonomiye katkı sağlayan her şirketi Türk şirketi, olarak gördüklerini belirterek, Dünyanın önde gelen şirketlerinden Alibaba Grup'un Türkiye'deki kapsamlı yatırım planlarını öğrenmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gerçekleşen kabulde, Alibaba Grup Başkanı Evans, Türkiye'de yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a bilgi verdi. Evans, bu yatırımlar arasında Ankara'da bulut bilişim alanında, İstanbul'da lojistik alanında yatırım yapmayı öngördüklerini ve Avrupa operasyonlarını Türkiye'den yöneteceklerinin bilgisini verdi. Lojistik, bilişim ve yönetim alanı haricinde imalat sektöründe de yatırım yapmayı planladıklarını aktardı.