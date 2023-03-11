Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Anavatan Partisi Genel Başkanı Çelebi ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay görüşmede, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüklerine ve etki alanlarına dikkat çekerek 6 Şubat'tan bu yana 15 binin üzerinde artçı depremin yaşandığını söyledi. Oktay, "Yaşadığımız afet yüzyılın felaketi. Aynı gün içerisinde 7,7 ve hemen akabinde 7,6 şiddetinde iki büyük deprem oldu. Bugüne kadar, artçı sarsıntılarla birlikte 15 binin üzerinde artçı deprem yaşandı. Bu kadar geniş bir alanda, bu ölçekte bir afetle mücadelenin benzeri bizim kayıtlarımızda yok'' diye konuştu. Oktay, 3 hafta gibi bir sürede bu ölçekteki bir afetin akut dönemini devlet ve milletçe topyekûn bir şekilde geride bıraktıklarını dile getirdi.

Oktay, dünya genelinde Türkiye'nin bugüne kadar yapmış olduğu yardımların geri dönüşünü gördüklerini ve tüm dünyadan yaşanan felaket sonrası yardım geldiğini söyledi. Bu aşamada ağırlıklı olarak barınma hizmetlerine odaklandıklarını dile getiren Oktay, "Şu ana kadar 323 çadır kent kuruldu. Çadır kentlerden hızlı bir şekilde konteyner kentlere geçişi de diğer yandan planlıyor, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tamamlananlarla birlikte 209 konteyner kent için de alt yapı çalışmaları büyük bir özveri ile tamamlanıyor. Buralar birer şehir gibi inşa ediliyor. Okul, hastane, cami, elektrik, su, doğalgaz gibi pek çok ihtiyaca yönelik alt yapı çalışmaları öncelikli olarak tamamlanıyor. Daha önce duyurusunu yapmış olduğumuz 'Evim Yuvan Olsun' kampanyası devam ediyor'' ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:

"Tüm bu çalışmalar bir yandan yürütülürken bir yandan da kalıcı konutların inşası sürecine girdik. Afetin ilk günlerinde, afet alanı dışına tahliye edilen depremzedelerin şimdi kalıcı konutlarla birlikte geri dönüşlerini teşvik edeceğiz. İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bilim insanları, uzman isimler ve bakanlarımızla kapsamlı bir toplantı yaptık. Saatlerce bu konuları tartıştık uzman isimleri dinledik."

Yapılan yeni konutlarla birlikte güvenli konutların sağlanacağını dile getiren Oktay, bilim dünyası, hükümet, yerel yönetimler, siyasi partiler ve toplumun tüm kesimlerinin katkılarıyla, iş birliği içinde yapısal dönüşümün gerçekleştirilmesi gerektiğini ve bu dönüşümün sadece konutlar için değil alt yapı için de sağlanarak tüm afetlere dirençli güvenli şehirler inşa edileceğini belirterek "Hep birlikte kararlı bir duruş sergilememiz gerekiyor'' dedi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı İbrahim Çelebi ise, Kahramanmaraş merkezli depremlerin asrın felaketi olduğunu ve bu felakete karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük bir mücadele yürütüldüğünü söyledi. Depremlerin ardından yapılan bazı dezenformasyonlara dikkat çeken Çelebi, vatandaşların arasına nifak sokulmasını doğru bulmadığını ve afetle yapılan mücadeleye odaklanarak acıları dindirip sıkıntıların ortadan birlikte kaldırılacağını kaydetti. Çelebi, deprem bölgesini bizzat ziyaret ederek çalışmaları afet bölgesinde ettiklerini aktararak "Müthiş derecede bir mücadele var. Bu fedakarlığı sürdürmemiz, amasız, çıkarsız tüm siyasilerin bu konuda bir araya gelmesi lazım. Dağ başında askerlerin dağıttığı yemeği yedik. Afad'ın erzak dağıtımına şahit olduk. Yaralar sarılıyor, devletimiz güçlü devlet. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Görüşmede, Anavatan Genel Başkan Vekili Mehmet Güllüoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Semih Narlı ve Uğurcan Kapıdağ ile AFAD Başkanı Yunus Sezer ve AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar da hazır bulundu.