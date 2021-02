Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Başka ülkelerden medet umanlar, hadsiz açıklamalara zil takım oynayan basiretsizler var”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Biz Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer tarafta umudunu kavgaya, kaosa, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlayanlar var. Başka ülkelerden medet umanlar, ülkemin yargı süreçlerine kadar varan hiçbir hükmü olmayan hadsiz açıklamalara zil takım oynayan basiretsizler var” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresine katıldı. Kongrede partililere konuşan Oktay, Ankara'nın her sokağında birlik, beraberlik ve kardeşliği gençlerin yayacağını belirtti. Oktay, “Mahallenizde, etrafınızda olup bitenden haberden olacak şekilde, ihtiyacı olanın elinden ilk tutanı olacaksınız. Başkentin her bir sokağında birlik beraberlik ve kardeşliği sizler yayacaksınız. Girdiğiniz her ortamda duruşunuzla donanımınızla örnek bir teşkilat olacaksınız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'yi gençlerle birlikte güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf edildiğinin altını çizen Oktay, “Bugün siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel hayatımızda gençlerin varlığı her zamankinden çok daha fazla hissediliyor. Biz Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye'yi gençlerimizle güçlü yarınlara taşımak için gayret sarf ederken, diğer tarafta umudunu kavgaya, kaosa, ekonomik krize ya da terörün yeniden alevlenmesine bağlayanlar var. Başka ülkelerden medet umanlar ülkemin yargı süreçlerine kadar varan hiçbir hükmü olmayan hadsiz açıklamalara zil takım oynayan basiretsizler var. Geçmişte kazdıkları çukurlara geleceğimiz gömmek isteyenler, toplumsal dayanışma zeminimize çukurları kazmaya çalışıyorlar. Gezi olayları mı demediler, sonuç alabildiler mi? Asla. 15 Temmuz'da canımıza, egemenliğimize ve geleceğimize kastettiler başarabildiler mi hayır. Hamdolsun başkentin sokaklarında ve Türkiye'nin her yerinde göğsünü siper eden kahramanlarımız sayesinde tüm bu uğraşları hezimete uğradı” ifadelerini kullandı.