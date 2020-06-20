Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında enerjiye ilişkin toplantı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği toplantı, video konferans yönetimiyle yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlık ettiği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra üst düzey geniş katılımlı video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda; Madencilikte idari sürecin sadeleştirilerek ruhsat alım sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar ile lisanssız elektrik üretimi ile tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi, böylece üretilen elektriğin tüketilen yere kadar taşınması için gerekli olan yatırım, işletme ihtiyaçları ve kayıpların azaltılmasının amaçlandığı “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin lisanssız işletilebilmesi”ne yönelik çalışmalar ele alındı.