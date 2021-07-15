Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: “Çocuklarınızın rızıkları olan tarlalardaki ekinleri yakarak on binlerce kişinin canını kurtardınız”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yediden yetmişe Akıncı Üssü'ne koşup, FETÖ'cü teröristlerin uçaklarını kaldırmasını engelleyen Kahramankazanlıların destan yazdığını belirterek, “Çocuklarınızın rızıkları olan tarlalardaki ekinleri ve hatta iş makinelerinizi yakarak belki binlerce, on binlerce kişinin canını kurtardınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramankazan Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinliği'ne katıldı. Kent Meydanı'nda çok sayıda vatandaş, 15 Temmuz günü Kahramankazan'da şehit düşen 9 vatandaşın yakını, gazi ve gazi ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliğe AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Milletvekili Emrullah İşler, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz da konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, hareket noktası Ulu Camii olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yürüyüşü ile başladı. AK Parti Milletvekilleri, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ve çok sayıda yetkiliden oluşan heyet, Ankara Mehteran takımı eşliğinde Kent Meydanı'na yürüdü. Sonrasında mehteran takımı konser verdi. Etkinlik, İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Ulu Camii imamı Ramazan Akyol tarafından ifa edilen Kur'an-ı Kerim Tilaveti ile devam etti.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, FETÖ'cü hain teröristlerin milletin tankını, süngüsünü millete doğrultarak, uçaklardan bombalar yağdırarak, alçak uçuşlarla camları indirerek Türk milletinin korkacağını saklanacağını sandıklarını dile getirerek, “Bu millet siner mi, bu millet kaçar mı? Bu millet vatan uğruna ölümden korkar, saklanır mı? Asla” dedi.

Kahramankazan'ın FETÖ'cü teröristlerin hayasız akınına karşı, Akıncı Üssü'ne, dönme dilmeden yürüyen kahramanların diyarı olduğunu belirten Oktay, “Cumhurbaşkanımızın o gece meydanlara, köprülere, havalimanlarına davet çağrısı milletimizin nezdinde, Kahramankazan dahil, ülkemizin her köşesinde büyük bir karşılık bulmuştur” diye konuştu.

Konuşmasından önce 15 Temmuz gecesi Kahramankazan'da şehit düşen 20 yaşındaki Ömer Takdemir'in babası ile konuştuğu bilgisini veren Oktay, “Ömer, Cumhurbaşkanımızın mesajını duyduğu andan itibaren hiçbir şeyle ilgilenmeden, Cumhurbaşkanımız beni çağırıyor dedi ve o andan itibaren hiçbir şey dinletemedik hiçbir şey görmüyordu dedi. Şehitlerimizin, gazilerimizin her biri böyleydi” ifadelerine yer verdi.

“Çocuklarınızın rızkı olan tarlalardaki ekinleri ve hatta iş makinelerinizi yakarak belki binlerce, on binlerce kişinin canını kurtardınız”

Oktay, yediden yetmişe Akıncı Üssü'ne koşup, FETÖ'cü teröristlerin uçaklarını kaldırmasını engelleyen Kahramankazanlıların destan yazdığına dikkati çekerek şunları söyledi:

“Çocuklarınızın rızkı olan tarlalardaki ekinleri ve hatta iş makinelerinizi yakarak belki binlerce, on binlerce kişinin canını kurtardınız. Üssün elektriklerini keserek darbeci hainleri karanlığa sizler gömdünüz. Akıncı üssünün önünde göğsünüzü siper ettiğinizde, size ‘yatın, çökün' diyerek namlu çeviren o FETÖ'cü hainlere, teröristlere, korkusuzca, ‘yatacak olsak evimizde yatardık' diye haykıran sizlerdiniz.”

15 Temmuz gecesi meydanlarda, sokaklarda, liderinin çağrısıyla şehadete koşan milyonların olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanımız da havalimanına inişinden itibaren hatırlayın, milletimizle omuz omuzaydı, darbeci hainlere karşı dimdik ayaktaydı. Milletvekillerimiz FETÖ'cü teröristlerin ihanet saçan bombalarının hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizdeydi” değerlendirmesini yaptı.

“Silah ve bomba sesleri gecenin karanlığını delerken bu hain darbe girişimini milletimizle omuz omuza püskürttük”

Silah ve bomba seslerinin gecenin karanlığını delerken hain darbe girişimini Türk milleti ile omuz omuza püskürttüklerini söyleyen Oktay, “Milletimizin, Devleti için göğsünü nasıl siper ettiğine, nasıl tankların altına yattığına ve bizlere kalkan olmak için kendilerini nasıl feda ettiklerine bizzat şahit oldum” dedi.

“Bu millet, 15 Temmuz gecesi kimlerin Bakırköy'de televizyonun karşısında kahvesini yudumladığını çok iyi bilir”

Türk milletinin o gece kimin cesaretten kimin esaretten yana olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Oktay, şöyle devam etti:

“Bu millet, 15 Temmuz gecesi kimlerin Bakırköy'de televizyonun karşısında kahvesini yudumladığını, kimin milletin istikbali için ölümüne mücadele verdiğini çok iyi bilir. Ekmeğini yediği toprağa ihanet eden hainler ve bu hainlerin kuklacıları, dün olduğu gibi bugün de yarın da kendilerini bekleyen acı akıbetten kurtulamayacak, milletimizin teveccühünü kazanamayacaklardır.”

İlk andan itibaren başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle her alanda verdikleri mücadeleye daha sıkı şekilde dört elle sarıldıklarını ve mücadelenin bugün de sürdüğünü aktaran Oktay, nerede saklanırsa saklansın, kimlere ve hangi ülkeye güvenirse güvensin son FETÖ'cüye kadar hain teröristlerin kökünü kazıyacaklarını söyledi.

7 Ağustos 2016'da gerçekleştirilen Yenikapı Mitingi'ni hatırlatan Oktay, “'Türkiye Geçilmez' diyen her kesimden vatandaşımızın katılımıyla, tarihi bir dayanışma tablosu sergiledik. Bu dayanışma tablosunun siyasi alandaki yansıması ise Cumhur İttifakının doğuşu oldu” diye konuştu.

“Siz karar verdiniz, siz bu yönetim şeklini değiştirdiniz. Vesayetçiler değil.

Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türk demokrasisine vurulan vesayet zincirlerinin kırılması yönünde tarihi adımlar attıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişimiz bu tarihi adımlardan birisidir. Millet kendi iradesi ile kendi yönetim şeklini değiştirmiştir. Siz karar verdiniz, siz bu yönetim şeklini değiştirdiniz. Vesayetçiler değil. Bunun sonucunda Doğu Akdeniz'de, Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan Karabağ'da ve terörle mücadele gibi birçok alanda stratejik kazanımlar sağlanmıştır. Hepsini bir yana bırakalım. Ayasoyfa açılmıştır. Bu millete vurulan prangalardan birisi daha sökülüp atılmıştır” dedi.

15 Temmuz ruhunun, Yenikapı'da somutlaşan milli mutabakatı ve topyekün mücadele şuurunun her daim yüreğinde olduğunu dile getiren Oktay, “Tek bir şehidimizin kanını, tek bir gazimizin ahını yerde bırakmayacağız” dedi.

“Cenab-ı Hak, bu millete bir daha 15 Temmuz gibi geceler yaşatmasın”

“Allah birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin” diyen Oktay, “Allah, her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkemizi muhafaza etsin. Cenab-ı Hak, bu millete bir daha 15 Temmuz gibi geceler yaşatmasın” ifadelerine yer verdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise konuşmasın şunları kaydetti:

“15 Temmuz'un 5. yıldönümünde istiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi rahmet anıyorum. Gazilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. O gece darbecilerin karşısında cesaretli ve dirayetli duruşuyla tarih yazan ve vatanına sahip çıkan aziz milletimizin önünde saygıyla eğiliyorum. Asırlardır bu topraklar üzerindeki emellerinden vazgeçmeyen din ve millet düşmanlarının içerideki iş birlikçileriyle topyekün üzerimize geldikleri 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halkımız verdikleri mücadele ile devletine bayrağına ezanına sahip çıkmıştır. Bu sahip çıkış aynı zamanda Malazgirt'te, Kosova'da, Gelibolu'da, İstanbul'un fethinde, İstiklal Harbi'nde, Çanakkale'de kendini gösteren istiklalimizin ve istikbalimizin teminatı olan kurucu ve kurtarıcı millet iradesinin dimdik ayakta olduğunun göstergesidir. Kahramankazan bu halkın şanlı mücadelesini ve direnişini en güzel şekilde o gece şehitlerini vererek, gazilerini vererek göstermiş oldu. Allah'a hamdolsun ilerleyen günlerde Gazi Meclisimiz tarafından Kazanımıza tüm Türkiye'deki bu kahramanlığın mücadelesi olarak ‘Kahraman'lık unvanı verildi.”