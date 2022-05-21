Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanımızın müjdesidir, muhteşem bir stat olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımızın müjdesidir, muhteşem bir stat olacak. Türkiye'deki en modern, en güzel statlarımızdan birisi Ankara'da olacak. İnşallah gelecek yıllarda Süper Ligde maçları, o statta birlikte izleyeceğiz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen MKE Ankaragücü, şampiyonluk kupasını aldı. Kutlama, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da teşrifleriyle 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde düzenlendi. Kutlamaya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve binlerce sarı-lacivertli taraftar katıldı. Sarı-lacivertli takımın kaptanı Erdem Özgenç şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik'in elinden aldı.

"Stadın müjdesini vermek üzere buradayız"

Ankara'ya yapılması planlanan stadın müjdesini veren Oktay, "Ankara biz size güzel bir akşamda güzel bir haber vermek için buradayız. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu için buradayız. Milli mücadelenin sembolü olan Ankara, inşallah bugün de yine aynı şekilde Süper Lig' e çıkmış olmanın sevinciyle, müjdesiyle burada. Biz de size bu müjdeye karşılık stadın müjdesini vermek üzere buradayız. Bir ve beraber olmak üzere buradayız" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımızın müjdesidir, muhteşem bir stat olacak"

Yapılacak olan stadın Türkiye'nin en güzel ve modern statlarından biri olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hep birlikte geleceğe yürüyeceğiz. 112 yıllık takımız biz. Bir ve beraberiz. Bugün de bir ve beraberiz, gelecekte de bir ve beraber olacağız. Cumhurbaşkanımızın müjdesidir, muhteşem bir stat olacak. Türkiye'deki en modern, en güzel statlarımızdan birisi Ankara'da olacak. İnşallah gelecek yıllarda Süper Ligde maçları, o statta birlikte izleyeceğiz. Ben Başkan Faruk Koca'yı, tüm yönetimi tebrik ediyorum. Mustafa Dalcı ve tüm teknik ekibi tebrik ediyorum. Tüm futbolcu kardeşlerimizi yürekten tebrik ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Sizi seviyoruz, nice başarılara” ifadelerine yer verdi.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca: "Burası Ankaragücü'nün spor mabedidir"

Şampiyonluk Kutlamalarında 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapmalarının önemine vurgu yapan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, "Burası Ankaragücü'nün spor mabedidir. Biraz önce protokolde, burada ciddi emek sarf etmiş, geçmişte futbolculuk yapmış arkadaşlarımız var. Burada anılarını tazeledi. Bugün bu atmosferi oluşturan bu zeminde destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Burada yapmamızın önemli bir sebebi vardı. Camiamız büyük bir hasretle Ankaragücü'nün spor mabedi olan stadın yapılmasını bekliyor, onun için burada yaptık bu kutlamayı. Ankaragücü'ne katkı sağlayan kim olursa olsun teşekkür edeceğiz" diye konuştu.

Üstü açık otobüsle şehir turu

Başkent ekibi, şampiyonluğun kutlandığı 19 Mayıs Stat arazisine üstü açık otobüsle şehir turu atarak geldi. Spor Toto 1. Lig'in son haftasında Ankara Keçiörengücü'nü Aktepe Stadı'nda 2-1 yenen şampiyon MKE Ankaragücü, Başkentli taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kutlama alanına gelen sarı-lacivertli taraftarlar, verilen konserlerle coşku dolu anlar yaşadı. 19 Mayıs Stadı'nın arazisinde yapılan şampiyonluk kutlamasında, şarkıcı Demet Akalın ve birçok isim konser verdi.