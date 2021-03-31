Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İnsan Hakları Eylem Planı takvimlendirme görüşmelerine başkanlık yaptı

İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilme süreci Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında, görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantıya, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve ilgili bürokratlar katıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da toplantıya online (çevrimiçi) olarak uzaktan bağlantı yöntemiyle katıldı.

İnsan Hakları Eylem Planı'nın takvimlendirilme süreci hakkında fikir alışverişi yapılan toplantıda, ilgili kurum ve kuruluşların belirlenmesine yönelik yol haritası da gündeme geldi.