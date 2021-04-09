Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(İtalya Başbakanı) Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz. Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür. Bu cumhurbaşkanı her seçimde halkın teveccühü ile defalarca seçilmiş ve gelmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Şehir Hastanesinde hizmete girecek olan Klinik Araştırma Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Türkiye'nin korona virüsle mücadelesinin birçok alanda devam ettiğini belirten Oktay, ”Aşı burada birinci derecede öncelik arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün çalışmaları çok yakinen takip altına almış durumdayız. Klinik aşamalardan, hayvan deneyi aşamalarından insan uygulamalarına kadar. En son bir çalışma yapmıştık, ilgili kurumlarımızla birlikte orada verilen kararlardan birisi gelinen aşamalarda süreci daha hızlandırmak için Klinik Araştırma Merkezimizi 9'dan 20'ye çıkarmaktı" diye konuştu.

"Dünya standartlarının çok üstünde olan bir merkez"

Merkezin dünya standartlarının çok üzerinde olduğunu kaydeden Oktay, “Şu an hazır gelecek haftadan itibaren fiilen uygulamaya geçiyor olacak. İlk aşamadan itibaren burada gönüllü olarak gelip aşı yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı ilk aşamada bilgilendirip, sonrasında her türlü testlerinden geçen, alanında uzman hocalarımız tarafından değerlendirilen, sonra uygulamalı şekilde aşısı yapılan ve sonra takibinin yapıldığı merkez. Bu merkez dünya standartlarında 4 yataklıdır. Şehir Hastanemizdeki bu merkez 20 yataklıdır. İlave 4 yatağımız var. Toplam 24 yataklı. Dünya standartlarının çok üstünde olan bir merkez" dedi.

"Yerli aşıda 3'ünün insan aşamasına başlandı"

Yerli aşı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Oktay, bugün itibarıyla 18 fiili olarak çalışılan aşı olduğunu bilgisini verdi. Aşı çalışmalarının 7 tanesinin yakından takip edildiğini belirten Oktay, bunlardan 3 tanesinde insan aşamalarına başlandığını kaydetti. Oktay, "Diğer 4'ü laboratuvar ve hayvan denekleri aşamasını tamamlayıp, insan uygulamalarına başlama aşamasındadır. Her şey tamamlandıktan sonra seri üretime geçildiğinde o çalışmaların da yapılacağı bir süreci yürütüyoruz. Süreçler tamamlandıktan sonra Türkiye İlaç ve Tıbbi İlaç Kurumumuzun onayından geçtikten sonra hemen uygulamalara başlayacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan gönüllülük çağrısı

Vatandaşlara aşı çalışmalarında gönüllü olmaları çağrısında bulunan Oktay, “Aşı kimyasal olarak üretiliyor ama gerek laboratuvar, gerekse diğer çalışmalarla bunun güvenilir olduğu tespit ediliyor. İnsan üzerindeki uygulama aşamasına geçilmiş oluyor. Herhangi bir hastalığı olmayan, sağlıklı, henüz aşı yaptırmamış vatandaşlarımızı, henüz korona virüse yakalanmamış vatandaşlarımızı burada gönüllü olmaya davet ediyorum. Ne kadar çok gönüllümüz olursa biz o kadar hızlı şekilde aşı çalışmalarında sona geliriz. Bir aşımız var bizim kısmet olursa nisan sonu itibarıyla 3. Faz çalışmalarını uygulamaya başlıyor olacağız. 3 aşama var, bunlar 2'şer ay süren süreçler. Gönüllü sayımız artar da hızla sona ulaşırsak aşıya ulaşımla ilgili sorunların halledilmesi değil, aynı zamanda dünyada dikkat ederseniz aşıya erişimle alakalı daha zengin ülkelerin, gelişmiş ülkelerin öncelik kazandığı, burada bile bir ayrımın yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Aşıya erişime baktığımızda bunun bir ticarete, bir güce dönüştürmeye çalışıldığını görüyoruz. Türkiye her zamanki dik ve ilkeli duruşunu burada da gösteriyor olacak. Dolayısıyla dost ve kardeş ülkelerin de bu aşılara erişimini gelir seviyesine göre değil, insanın sağlık hizmetlerine ilkeli tavrımızla birlikte tüm dünyaya gösteriyor olacağız inşallah" dedi.

"Kendi çekişmelerini ve kendi çatışmalarını kendi içlerinde yaşasınlar"

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal açıklamasına tepki gösteren Oktay, "Kendi çirkinliklerini bize yansıtmaları olarak değerlendirmek daha doğru olacak. Avrupa nezdinde buna ben özellikle ifade etmek istiyorum, seçim dönemlerinde biz onu çok yaşıyorduk. Yani kendi seçimlerinde kendi iç kamuoylarına dönük daha fazla oy alabilme uğruna dış politika nezdinde Türkiye'yi kullanma olayı. Hatta biz bunu başka ülkelerde de çok net gördük. Ama şimdi görüyoruz ki Avrupa Birliği kendi içerisindeki çekişme ve çatışmaların mecrası olarak Türkiye'yi kullanabilme arzusunda oldukları gibi bir izlenim görüyoruz. Hiç kimse kusura bakmasınlar. Kendi çekişmelerini ve kendi çatışmalarını kendi içlerinde yaşasınlar" diye konuştu.

"İtalya'daki hükümetin başı olan zatın ne Cumhurbaşkanımıza, ne Türkiye'ye söyleyebilecek en ufak bir sözü olamaz" diyen Oktay, "Eğer diktatörlüğün ne olduğunu görmek istiyorsa yakın tarihine baksın, çok daha net görür. Cumhurbaşkanımıza gelince faşizmin de, komünizmin de, her türlü diktatörlüğün, vesayetin karşısında dimdik duran, milleti ile ekibiyle birlikte dimdik duran bir cumhurbaşkanı vardır. Bu cumhurbaşkanı her seçimde halkın teveccühü ile defalarca seçilmiş ve gelmiştir. Dolayısıyla hiç kimsenin kendi iç çekişmelerini bahane ederek veya popülizm yakalama, bunu Fransa başındaki zatta da gördük. Burada popülizm uğruna, kendisini ispat etme uğruna Türkiye'ye veya Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, Cumhurbaşkanımız üzerinden iç siyaset oluşturmaya kimsenin hakkı yoktur. Hele hele Türkiye'ye dil uzatmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Türkiye dün olduğu gibi bugün de, yarın da sessizlerin sesi olmaya, mağdurların sesi olmaya bütün gücüyle devam edecektir. Demokrasinin kalesi olmaya da devam edecektir. Demokrasinin ne anlama gelip gelmediğini görmek isteyenler geriye gitmelerine gerek yok, birkaç aylık bir döneme, geriye bakarlarsa hangi ülkede nelerin yaşandığını çok net görürler" dedi.

"Cumhurbaşkanımız hiç kimse kusura bakmasın bir dünya lideridir"

Diplomasi, protokol ve nezaket kuralları üzerinden Türkiye'yi eleştirenlere de Oktay, "Cumhurbaşkanımız hiç kimse kusura bakmasın bir dünya lideridir. Saygınlığı olan insansındır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sadece kayıtlı kısmına baktığınızda sadece 2 bin yıllık bir devlet geleneği vardır. Kimi nerede, nasıl ağırlaması gerektiğini herkesten daha iyi bilir. Eğer bir protokol hatası arıyorlarsa kendilerine, kendi iç çekişmelerine baksınlar, bizi karıştırmasınlar” dedi.

Oktay'a ziyareti sırasında Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz eşlik etti. Korona virüs tedbirleri kapsamında klinik için açılış töreni düzenlenmedi. Hastaneyi dolaşan Oktay, birimlerle ilgili bilgi aldı.