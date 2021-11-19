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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al Haddad’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al Haddad'ı kabul etti.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa Koni ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Al Haddad'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.

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