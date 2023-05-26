Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg ile gençlerle kokoreç yemeye gitti

Bundan sonrası size emanet ettiğimiz bir Türkiye" dedi. Oktay, “Bunun Kılıçdaroğlu'nun hamburgeri olmadığını herkese söyleyin. Bu Türkiye'de bir restoran ve Kılıçdaroğlu'nun hamburgerinden de çok daha kaliteli” diyerek Kılıçdaroğlu'na da göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Togg deneyimi yaşatmak için aracına aldığı gençlerin sürpriziyle karşılaştı. Gece saatlerinde kokoreç yeme teklifi aldığı gençlere jestle karşılık veren Oktay, rotayı Atatürk Orman Çiftliği'ne çevirdi. Atatürk Orman Çiftliği'ndeki bir kokoreççide gençlerle sohbet eden Oktay, “Bunun Kılıçdaroğlu'nun hamburgeri olmadığını herkese söyleyin. Bu Türkiye'de bir restoran ve Kılıçdaroğlu'nun hamburgerinden de çok daha kaliteli” dedi.

Gençlerle sohbetinde Oktay, "Bu kokoreç işi tutar, başladı mı ben gelirim bak, sonrasında da gelirim. Meclise de yakın zaten. Meclisteki çalışmalar gece geç saatlere kadar uzarsa tam yeri, öğrenmemiz iyi oldu burayı" ifadelerini kullandı.

Gençlerden eğitimleri ve hedeflerine ilişkin bilgi alan Oktay, "Siz sağlam durduğunuz sürece, durmak yok yola devam. Bundan sonrası size emanet ettiğimiz bir Türkiye. Biz sizlere misafir olacağız artık. Bugün de, gelecek de sizde" diye konuştu.

Gençlerle yakından ilgilenen Oktay, vatandaşlarla da fotoğraf çektirip, esnafı ziyaret ederek bereketli işler diledi. Oktay, Togg seyahatinde yaşananları sosyal medya hesabından, “Gençler, Togg ile Atatürk Orman Çiftliği'ne geliyoruz. Kokoreçler iri kıyım, iyi pişmiş olsun” notuyla paylaştı.