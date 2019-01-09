Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetimini kabul etti

Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) Kurucu Başkan ve İcra Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu başkanlığında Başkan vekili Prof. Dr. Mahmut Doğru, Genel Sekreter Prof. Dr. İrfan Aslan ve Koordinatör Prof. Dr. Uğur Çevik'ten oluşan heyet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı ziyaret etti. Ziyarette Oktay'a kurumun ulusal ve uluslararası akademik çalışmaları hakkında geniş bilgilendirmelerde bulunuldu.

Uluslararası Üniversiteler Konseyi'nin 2010 yılında kurulmasına rağmen kısa sürece önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini ifade eden Azizoğlu, “Kurumumuza 29 ülkeden 115 üniversite üyedir. Bu arada 39 rektör kurumun kurullarında aktif olarak görev almaktadır. Uluslararası saygın bir akademik kurum olmasındaki en önemli etken ise Türkiye'nin gelmiş olduğu saygın ve güçlü konumundan alınan güven ve onursal saygınlıktan kaynaklanmaktadır” dedi.

Başta İslam dünyasından üniversiteler olmak üzere Arap Üniversiteler Birliği ve Dünya Müslüman Âlimler Birliği ile yürütülen uluslararası akademik çalışmaların devam ettiğini belirten Azizoğlu, “Kurumumuz yoluna durmaksızın devam etmektedir. Özellikle İslam coğrafyasındaki mazlum halkların umudu olan Türkiye'nin İslam coğrafyasının akademik merkezi olmasına katkı sağlamak temel hedefimizdir” dedi.