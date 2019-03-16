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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Tuyan ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch’teki saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan’ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan’a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Christchurch'teki saldırıda yaralanan Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Zelanda heyetinin yer aldığı uçakta, Christchurch'teki saldırıda Zekeriya Tuyan'ın babası Ahmet Tuyan ve kardeşi Yahya Tuyan da yer aldı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, aileye geçmiş olsun dileklerini sunarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da geçmiş olsun dileklerini ve selamını iletti.


Oktay ve Çavuşoğlu, olaydan duydukları üzüntüyü bildirerek, devletin yaralı vatandaşlarımızın durumunu yakından takip ettiğini ve her türlü imkanın sağlandığını ifade etti.

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