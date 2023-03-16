Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Özbekistan'dan Dostluk Nişanı

Özbekistan tarafından iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a "Dostluk Nişanı" verildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı takdim edilmesine geçen eylül ayında karar verilen Dostluk Nişanı sunuldu. Oktay'a Dostluk Nişanı verilmesine ilişkin, Mirziyoyev'in imzasını taşıyan kararname de okundu. Kararnamede şu ifadeler yer aldı:

"Siyasi, diplomatik, ticari, ekonomik, yatırım, eğitim, bilim ve kültürel-beşeri alanlardaki ilişkileri geliştirmeye dönük büyük katkıları, halklarımız arasındaki dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirme, uzun vadeli ve kapsamlı ilişkileri yeni bir düzeye yükseltme konusundaki etkin çalışmaları nedeniyle Türkiye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dostluk Nişanı ile ödüllendirilsin. Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev."

Daha sonra Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyet üyelerinin alkışları eşliğinde Oktay'a Özbekistan Dostluk Nişanı'nı taktı. Özbek Cumhurbaşkanı'na teşekkür eden Oktay, nişanı almaktan şeref duyduğunu söyledi.