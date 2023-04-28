Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ankara'da misafirhanelerde kalan depremzedelere ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da kamu misafirhanelerinde kalan depremzedeleri ziyaret etti.

Ankara'dan AK Parti milletvekili adayı Fuat Oktay'ın ilk durağı Başkent Öğretmenevi oldu. Burada kalan depremzedelerle bir araya gelen Oktay, sohbet edip taleplerini, bir ihtiyaçları olup olmadığını sordu. Oktay, çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler verdi. Her zaman depremzedelerin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini bildiren Oktay, deprem bölgesindeki konutların en geç 1 yıl içinde biteceğini kaydetti.

Oktay, "İlk etapta 320 bin konut yapıyoruz, toplamda 650 bin. Evler tamamlanana kadar sizleri misafir etmeye devam edeceğiz. Tüm ihtiyaçlarınızı tamamen karşılayacağız" dedi.

Depremzedelerle tek tek ilgilenen Oktay, yanlarına oturup sohbet etti. Depremzede rehabilitasyon sergisini de gezen Oktay, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.