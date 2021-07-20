Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı karara tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,” Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı bir karar var. Ne yazık ki tam bayram öncesine denk gelen bir karar. Adaletsizliğin tam bir örneği. Din ve vicdan özgürlüğü adına neredeyse Müslümanları fiilen ayıran; okula gidecek ve işyerine gidecek çocuklarımızı özellikle kadınlara karşı bir taraftan kadına şiddetle, ayrımcılıkla veya cinsiyet boyutundaki birçok şey ile mücadele ettiğini ifade eden Avrupa Birliği'nin bugün konu Müslümanlar olduğu zaman, Müslüman kadın olduğu zaman yaşananlar şiddetin ta kendisidir bu, ayrımcılığın ta kendisidir bu. Din ve Vicdan hürriyetini yok eden bu kararı şiddetli bir şekilde kınadığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram namazını Millet Camii'nde kıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,” Maske, mesafe ve temizlik kurallarına inşallah milletimiz riayet edecektir. Ben bu vesile ile buradan cumhurbaşkanımızı ve tüm heyetimizi dün kucaktan selamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin ve dünyadaki tüm Müslümanların da bir kez daha bayramını tebrik etmek istiyorum. Güzel bir bayram sabahı biz de güzel başladık. Tüm İslam Aleminin mübarek bayramını tebrik ediyorum. İnşallah maskelerle ve kısıtlamalarla olan son bayramımız olur . Bundan sonraki bayramda Müslümanların hac farizasını da yerine getirdiği bir bayram olur. Geçen yıla göre bu yıl çok daha iyiyiz. Bayrama çok daha kontrollü bir şekilde girdik. Kısmet olursa tünelin sonunu gördük gibi" dedi.

Aşılama ile birlikte virüsün kontrol altına alınacağını söyleyen Oktay," Kontrolü elden bırakmamaya, maske, mesafe , hijyen kurallarına milletimiz inşallah riayet edecektir. Bugün 20 Temmuz KKTC'de Barış ve Özgürlük Bayramı 74 harekatının yıl dönümü inşallah böyle bir şeyi bir daha yaşamak nasip olmaz" diye konuştu.

Rize'de sel felaketi sonrası arama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Oktay," Rize'de sel felaketi oldu. Kayıplarımız oldu. Allah rahmet eğlesin. Ve şuanda yine 2 kaybımızı hala arama faaliyetlerimizi bütün gücüyle devam ediyor. Ben buradan hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm gücümüzle de arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Yine bugün görevde olan hem yurt için de hem yurtdışındaki tüm emniyet güçlerimiz başta olmak üzere sınır hattı boyunca, yurt içinde, yurt dışında terörle mücadelede görevlerini yerine getiren tüm güvenlik güçlerimizin de bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Emniyet güçlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. İtfaiyemiz iş başında. Bugün fiilen çalışan yine tüm çalışanlarımıza da buradan milletimiz adına bir kez daha şükranlarımızı dile getirmek istiyorum' ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Adalet Divanının din ve vicdan hürriyetini hedef alan kararına ilişkin konuşan Oktay," Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı bir karar var. Ne yazık ki tam bayram öncesine denk gelen bir karar. Adaletsizliğin tam bir örneği. Din ve vicdan özgürlüğü adına neredeyse Müslümanları fiilen ayıran; okula gidecek ve işyerine gidecek çocuklarımızı özellikle kadınlara karşı bir taraftan kadına şiddetle, ayrımcılıkla veya cinsiyet boyutundaki birçok şey ile mücadele ettiğini ifade eden Avrupa Birliği'nin bugün konu Müslümanlar olduğu zaman, Müslüman kadın olduğu zaman şiddetin ta kendisidir bu, ayrımcılığın ta kendisidir bu. Ben bu vesile ile buradan din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı da şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum' açıklamasında bulundu.