Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan ilk Afrin şehidinin ailesine bayram ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bayramın ikinci günü Afrin Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi olan Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın Sincan'daki ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Ankara'dan AK Parti Milletvekili Adayı Fuat Oktay, Afrin Zeytindalı Harekatı'nın ilk şehidi olan Piyade Astsubay Musa Özalkan'ın Sincan'da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulunarak şehit ailesine Türk bayrağı ile Kur'an-ı Kerim takdim etti.

Ziyarette, Şehit Özalkan için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu. Oktay şehit ailesine, "Metanetiniz bize güç veriyor, birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Biz sizleri şehidimizin emanetleri olarak görüyoruz" dedi.

Şehit annesi Hatice Özalkan, "Allah gücünüze güç versin, fırsat vermesin kötülerden uzak eylesin. Oğlumun kızı Ayşe, Türk bayrağını gördüğü an burası babamın köyü diyor. Vatanına bayrağına sevdalı evlatlar yetiştirmeyi nasip etsin Allah bizlere. Bizleri unutmayıp ziyaret ettiğiniz için sizlere duacıyız" ifadelerini kullandı.

Oktay, şehidin 5,5 yaşındaki kızı Ayşe ile yakından ilgilendi. Ayşe, Oktay'a büyüyünce milletvekili olmak istediğini söyledi. Oktay, şehidin evindeki hatıra köşesini ziyaret ederek fotoğraf çekildi.