Cumhurbaşkanının adını kullanan dolandırıcıların kuryesi enselendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak dergi getirdiklerini söyleyerek dolandırıcılık girişiminde bulunan kuryeler, Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince kurulan özel ekip tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yakalandı.

İş adamlarının sırtından para kazanmak isteyen çete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullanarak çeşitli sektörlerde bulunan iş adamlarını geliştirdikleri yöntemle dolandırdı. Çete, kurduğu tuzakta kargocu kılığına girmiş bir kuryeyi iş adamlarının ofisine gönderip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iş adamlarına yönelik özel bir dergi gönderdiğini, derginin de teslim alındığına dair şirket yetkilisinin imzasının gerektiğini belirtti. Kargo teslim tutanağına benzeyen kağıdın hemen altında bulunan boş kağıda el çabukluğu ve kağıt katlama sanatı yardımıyla imza attırıldı. Merkezi Ankara'da bulunan ve yerli girişimciler tarafından kurulan bir fast food firması da 2018 yılının sonlarına doğru dolandırılmak istendi. Dolandırıcıların son girişiminde bir şirket yöneticisinin dikkati sayesinde oyun ortaya çıktı. Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Zanlılardan O.D.'nin telefondan 30'a yakın kişiyle iletişime geçtiği anlaşıldı. Dolandırılmaya çalışılan şirket, bu kişileri sosyal medya üzerinden araştırarak, çoğunun adres ve iletişim bilgisine ulaştı. Bu kişilerden N.K.'nın emekli postacı olduğu bilgisine ulaşan şirket yetkilileri, N.K'nın önceden Kocaeli Emekli Postacılar Derneği Başkanlığı yaptığını ve geçmişte bu tip dolandırıcılık işlerine adının karıştığını öğrendi. Firma yetkilileri, N.K'nın sosyal medya üzerindeki 500'e yakın arkadaşını da tek tek inceledi. Bu kişiler arasında son firma yetkilisine imza attıran H.K. isimli kişi teşhis edildi. Bu kişi mağdur edilen diğer firma yetkililerine de gösterildi. Firmaların bu kişiyi teşhis etmesiyle Ankara Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine şirket yetkilileri yeniden ifade verdi. İncelemenin yeni bir boyut kazanmasıyla 10 günlük çalışmanın ardından Kocaeli İzmit'te ikamet ettiği anlaşılan N.K ve H.K., Ankara'dan özel olarak görevlendirilen ekip tarafından sabaha karşı evlerinde yakalandı. Yakalandıktan sonra Ankara'ya getirilen 2 zanlı, mağdur ettikleri kişiler tarafından da teşhis edildi. Zanlılar, alınan ifadelerin ardından tutuklanma istemiyle adliyeye sevk edildi.