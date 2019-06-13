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Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Sales ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof.

Dr. Gülnur Aybet, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan Sales ile görüştü.


Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'in, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Sales ile yaptığı görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye ve ABD'nin stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. DEAŞ/PKK/YPG/PYD dahil tüm terör unsurlarına karşı ortak mücadele kararlılığı ve Türkiye'nin ulusal güvenlik öncelikleri açık bir şekilde vurgulanmıştır” denildi.

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