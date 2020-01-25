Cumhurbaşkanlığı, deprem yardımları açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince kamu kurumları ve sivil yardım kuruluşlarının yapacakları yardımlar AFAD koordinesinde yürütülmektedir. Bu sebeple deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların '0 312 258 23 23' numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.