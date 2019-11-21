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Cumhurbaşkanlığı Erdoğan halı dokuma fabrikasında çalışan kadınları kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası çalışanlarını kabul etti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1843 yılında kurulan Hereke Halı ve İpek Dokuma Fabrikası çalışanı kadınlarla Külliye'de bir araya geldi. Fabrikada çalışan kadınların 295 günde 33 personelle üç vardiya halinde dokudukları 108,8 metrekare ebadındaki şakayık desenli ve 29 milyon 420 bin düğümün atıldığı halı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye edildi. Külliye'de güven mektupları takdim törenlerinin yapıldığı salona serilen halıyı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halıyı dokuyan kadınlarla bir süre sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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