Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Şehit Diplomatlar Sergisi”

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Los Angeles'ta ve İstanbul'da 24 Nisan'da eş zamanlı olarak açılacak sergi ile anılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen “Şehit Diplomatlar Sergisi”, ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütlerinin Türk diplomatlara yönelik saldırılarının ilk şehitlerinin görev yeri olan Los Angeles'ta 24 Nisan'da açılacak. Sergi, İstanbul Sirkeci Garı'nda da eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Şehit Diplomatlar Sergisi”nin açılışına ilişkin Twitter mesajında, “Ermeni terör örgütlerini lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

1973 yılında Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Konsolos Bahadır Demir'in Ermeni asıllı bir Amerikalı tarafından ABD'de şehit edilmesi, Türk diplomatlara karşı örgütlü biçimde yürütülen terörist saldırıların başlangıcı olmuştu.

ASALA ve JCAG gibi Ermeni terör örgütleri tarafından 1970'ler ve sonrasında düzenlenen saldırılarda, 31'i diplomat ve onların aile mensupları olmak üzere 58 Türk vatandaşı şehit olurken; toplamda 77 can kaybı yaşanmış, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının “Şehit Diplomatlar Sergisi”, 1973-1984 yılları arasında Ermeni terör örgütlerinin tehditlerine ve saldırılarına rağmen görevlerinin başından ayrılmayan ve bu uğurda şehit olan Türk diplomatlara adandı.

“Şehit Diplomatlar Sergisi”, Los Angeles'ta 24-26 Nisan, İstanbul Sirkeci Garı'nda ise 24 Nisan-30 Mayıs tarihleri arasında açık olacak.

Sistematik ve örgütlü terör saldırıları

Türkiye'yi dünyada temsil eden iyi yetişmiş ve donanımlı devlet görevlilerini hedef alan sistematik terör saldırıları ve suikastlar sergide tüm detaylarıyla anlatılıyor.

Sergide, Ermeni teröristlerce gerçekleştirilen terör saldırıları ve suikastların ülke ve şehir bazlı grafikler ve tarih şeridi ile gösterildiği panolar yer alıyor.

Sergide ayrıca şehit edilen diplomatlarımızın yapay zeka teknolojileriyle yüksek çözünürlüklü hale getirilen fotoğraflarıyla birlikte hikayelerine yer verilen özel görseller bulunuyor.

Türkiye'nin 1915 olaylarına dair gerçekleri ortaya koymak için yaptıkları da anlatılıyor

Sözde “Ermeni soykırımı” iftirasının Ermeni lobisi ve bazı ülkeler tarafından siyasi hesaplar için kasıtlı şekilde alevlendirilmeye çalışıldığı bir tarih olan 24 Nisan'da düzenlenen sergide, Türkiye'nin 1915 olaylarını aydınlığa kavuşturmak ve gerçekleri ortaya koymak için yaptığı çalışmalar da anlatılıyor.