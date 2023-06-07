Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Türkiye İletişim Modeli” kitabı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerle inşa edilen Türkiye İletişim Modeli'ni yayımladığı kitap ile tanıttı.

Türkiye İletişim Modeli'nin her yönüyle anlatıldığı “Türkiye İletişim Modeli Hakikatin Peşinde 5 Yıl” başlıklı kitapta Türkiye'nin hakikat mücadelesine yer veriliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın faaliyetlerinin, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği 70'den fazla panel, konferans, uluslararası organizasyonun, 20'den fazla basılı yayın çalışmasının yer aldığı kitapta Başkanlığın yurt içi ve yurt dışında yaşanan önemli olaylara yönelik iletişim stratejileri de aktarılıyor. “Kurumsallaşma Sürecinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı”, “Odak: Asrın Felaketi”, “Türkiye'nin Güçlü Sesi: Kamu Diplomasisi Çalışmaları”, “Odak: Türkiye Yüzyılı”, “Stratejik İletişim Çalışmaları”, “Odak: Karabağ'ın Özgürleştirilmesi”, “Millet ve Devlet Arasındaki Köprü: İletişim Başkanlığı”, “Odak: 15 Temmuz İletişim Süreci”, “Doğru, Hızlı ve Sorumlu Medyanın Yanında: İletişim Başkanlığı”, “Odak: Sınır Ötesi Askeri Harekatların İletişimi” ve “Odak: Sosyal Ağ Haritası” olmak üzere toplam 11 bölümden oluşan kitapta, bu konulara ilişkin Başkanlığın özel iletişim süreçleri, hizmet ve faaliyetleri irdeleniyor. Kitabın odak bölümlerinde Türkiye'nin önemli atılımları ve karşısına çıkan önemli meydan okumalar karşısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın aldığı pozisyon ve gerçekleştirdiği faaliyetler anlatılarak, Türkiye İletişim Modeli'nin önemi kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

“Hakikat mücadelesinde yerli ve milli bir duruş ortaya koyuyoruz”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Türkiye İletişim Modeli” kitabının sunuşunu kaleme aldı. Yazısında küresel siyasette liderlerin artan etkisinin yanında halkla ilişkilerin ve iletişim süreçlerinin doğru yönetilmesinin hayati bir önem kazandığını belirten Altun, Türkiye'nin bu süreçlerde kabiliyetlerini geliştirdiğine ve büyük atılımlar gerçekleştirdiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi akabinde ihdas edilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın son 20 yılın iletişim alanındaki atılımlarına yeni bir boyut katma amacıyla 24 Temmuz 2018'de kurulduğunu hatırlatan Altun, kurumun faaliyete geçmesinden bu yana devletle millet arasında köprü olmanın yanı sıra Türkiye'nin sesinin dünyaya duyurulabilmesi için yoğun bir şekilde çalışmaya devam ettiğini bildirdi. Büyük ve güçlü Türkiye'nin önündeki en önemli meydan okumalardan birinin “hakikat ötesi çağın” gerçeklerini yok sayan doğası olduğuna işaret eden Altun, “İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin bu meydan okumalar karşısında güçlü kalmasını ve doğruların savunulmasını temin etmektedir. Bu amaçla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın işaret ettiği 'iletişim seferberliği' doğrultusunda hareket ederek Türkiye İletişim Modeli'ni hayata geçirmektedir. Bu sayede Türkiye Yüzyılı'na girerken hakikat mücadelesinde yerli ve milli bir duruş ortaya konmaktadır” dedi.

“İletişimde Türkiye Yüzyılı yaşanacak”

Hakikat mücadelesinin yalnızca devlet kurumları eliyle değil toplumsal bilinç düzeyinde yaygınlaşan bir anlayışla ortaya konmasının elzem olduğunu vurgulayan Altun, İletişim Başkanlığının bu ihtiyacı göz önüne alarak kamuoyunu hakikat mücadelesinin önemi hakkında bilgilendirecek faaliyetler gerçekleştirdiğini belirtti. Başkanlığın kamu diplomasisi, stratejik iletişim, halkla ilişkiler ve uluslararası medya alanlarında küresel çapta organizasyonlara, panellere, yarışmalara, basılı yayınlara imza attığını ifade eden Altun, bu şekilde hakikat dairesi içerisinde bir iletişim anlayışının tesis edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Başkanlığın “Türkiye İletişim Modeli” çerçevesinde yürüttüğü beş yıllık faaliyet geçmişinin bütünlüklü bir şekilde sergilenmesi adına söz konusu kitabı hazırladıklarını dile getiren Altun, “İletişim Başkanlığı hakikati savunmak için geçtiğimiz beş yılda yoğun bir şekilde çalışmıştır. Bu süreçte Türkiye İletişim Modeli'ni istikrarlı bir şekilde uygulayarak ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için sağlam bir temel atılmıştır. Gelecek dönemde bu temel üzerine inşa edilecek politikalar sayesinde iletişimde Türkiye Yüzyılı yaşanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.