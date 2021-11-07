Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Cumhuriyetleri'nin 30. yılında değişime yön veren konular ele alınacak

Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu” Türk dünyasında değişime yön veren ortak miras; dil, tarih, edebiyat ve mefkûre temasıyla 09-10 Kasım 2021 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek.

Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 30. yıl dönümü münasebetiyle Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi koordinesinde Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu” düzenleniyor. 09-10 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek olan sempozyuma; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Prof. Dr. İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek, Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Türk Cumhuriyetlerinin Ankara büyükelçileri ve ilgili kurum başkanları ile çok sayıda akademisyen katılacak.

“30 yıllık süreçte gündeme gelen konular ve sorunlar ele alınacak”

Sempozyumda, 30 yıllık süreç boyunca Türk Cumhuriyetleri arasındaki siyasî, ekonomik, kültürel ve bilimsel ilişkilerin değerlendirilmesi yapılacak, bu dönem boyunca gündeme gelen konular ve sorunlar ele alınacak. Sempozyumun 12 Kasım 2021 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek olan “Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi” öncesinde düzenleniyor olması ise dikkat çekiyor.

Sempozyumda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın oturum başkanlığında “Türk Cumhuriyetleri Büyükelçileri ile Diplomatik Perspektiften Türkiye-Türk Cumhuriyetleri İlişkileri” başlıklı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın oturum başkanlığında “Türk Dünyası ile Birlikte Büyüyen Türkiye: Kurumlar ve Öncelikler” başlıklı oturumlar yüz yüze, diğer oturumlar ise online ortamda yapılacak. Geçen 30 yılın muhasebesi ile gelecek döneme ilişkin öneriler ve öngörülerin ele alınacağı sempozyum, Türk dünyası bütünleşmesinin güçlendirilmesi çabalarına bilimsel zemin oluşturmayı hedefliyor.