Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulundan Edirne'ye ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Türkiye'nin kültür ve sanat birikimini yakından takip etmek, yerel yönetimler ve kültür sanat kurumları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmak, kültür sanat etkinlikleri hakkında detaylı bilgi edinmek amacıyla başlattığı ve ilk üçünü Hakkâri, Hatay ve Eskişehir'de gerçekleştirdiği il ziyaretlerinin dördüncüsünü 9 Aralık'ta Edirne'ye gerçekleştirdi.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Edirne'deki ilk ziyaretini Edirne Valiliğine yaptı. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini ağırlayan Vali Ekrem Canalp, Edirne'yi seçtikleri için Edirne halkı adına kurul üyelerine teşekkür etti. Şehrin en önemli gelir kaynaklarından birinin kültür turizmi olduğunu belirten Vali Canalp, “Edirne demek tarihi miras demektir” dedi. Edirne Saray alanında çalışmaların devam ettiğini aktaran Canalp, “Hem sarayı hem Hıdırlık Tabya'yı açacağız. Necmi İğe Evi'ni de etnografya müzesi olarak Edirne'nin bütününü kapsayacak mahiyette faaliyete geçireceğiz. Tarihi Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nın bir bölümü tiyatro olarak açıldı, kervansarayın diğer bölümünü de müze olarak faaliyete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurul Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, yerelden evrensele sahip olduğu kültürel zenginlikleri ziyaret etmek için burada bulunduklarını söyledi. İldeki sanata ilişkin kurumlar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelerek Edirne'nin hak ettiği değeri alması için neler yapılacağı konusunda fikir alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, daha sonra Vali Ekrem Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir bir toplantı yaptılar. Toplantıda kurul üyelerine Edirne'nin tarihi yerleri, etkinlikleri, festivalleri ve şenlikleri ile ilgili bir sunum yapıldı. Sunumda aynı zamanda Edirne'deki kazılar ve yatırım projeleri hakkında detaylı bilgi verildi. Edirne'nin daha çok tanıtıma ihtiyacı olduğu ifade edilerek, üniversitede yabancı öğrenci sayısının 2023 yılında on bine çıkarılmasının hedeflendiği dile getirildi.

Toplantının ardından Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, şehrin tarihi ve kültürel mekânlarında Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu, Edirne'nin en önemli anıtsal eseri olan ve şehrin siluetini taçlandıran Dünya Miras Listesi'ne dâhil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'yi darüşşifaya kavuşturmak amacıyla yaptırılan Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Balkan Savaşları'nda Edirne savunmasında karargah olarak kullanılan Hıdırlık Tabyası, İlhan Koman Heykel ve Resim Müzesi, Lozan Anlaşması ile Karaağaç'ın tekrar Türk topraklarına kazandırılmasını ve Lozan Anlaşması'nda kazanılan diplomatik zaferi temsil eden Lozan Anıtı ve Meriç ile Tunca köprülerinde incelemeler yaptı.