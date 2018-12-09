Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Doğan engelli çocuklarla bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda bedensel engelli çocuklara akülü araba dağıttı.

Ankara, son model yerli teknolojileri sergileyen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na ev sahipliği yaptı. ATO Congresium'da düzenlenen fuarda Türk jeti HÜRKUŞ'tan akıllı robotlara, üniversite öğrencilerinin geliştirdiği arabalardan sıfır atık projesine kadar çok sayıda teknoloji yer aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açılışını yaptığı fuar, son gününde de yüzlerce Ankaralıyı ağırladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da fuarı ziyaret eden isimler arasındaydı. Dün itibariyle 27 bin kişinin ziyaret ettiği fuarda iki bakan stantları gezerek, yerli teknolojilerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Fuar son gününü anlamlı bir etkinlikle taçlandırdı. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara'da yaşayan bedensel engelli çocuklara akülü araba dağıttı. Çeşitli okullarda eğitim gören 10 çocuk, eski tip tekerlekli sandalyelerinden akülü arabaya geçmenin mutluluğunu yaşadı. Bir çocuğun akülü arabaya biner binmez çalıştırıp gitmesi de yüzlerde gülümsemeye sebep oldu. Kısa bir konuşma yapan Doğan, "İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır" dedi.

Programda Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ve Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da yer aldı. Program, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.