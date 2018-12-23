Cumhurbaşkanlığı panelleri Çin'e uzanıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dünyanın stratejik öneme sahip ülkelerinde düzenlenmekte olan “Turkey Today/Bugünün Türkiye'si” paneller dizisinin yeni etkinlikleri 25-28 Aralık tarihleri arasında Çin Halk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek.

Geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Konseyinin hemen öncesinde ilk olarak New York'ta, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya resmi ziyareti sırasında Berlin'de, geçen Kasım ayında G-20 Zirvesi öncesinde Buenos Aires'te ve son olarak önceki hafta Londra'da yapılan “Bugünün Türkiye'si” panellerinin yeni durakları Pekin ve Şangay olacak. “Türkiye ve Çin: Uzun Vadeli İşbirliği Olasılıkları” başlığı altında 25 Aralık'ta Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü CICIR işbirliğiyle Pekin Peninsula Otel'de ve 28 Aralık'ta Küresel Araştırmalar Merkezi işbirliğiyle Şangay Üniversitesinde düzenlenecek olan panellerde alanında uzman Türk ve Çinli akademisyen yazarlar, Türkiye gündemine ve Türkiye-Çin ilişkilerinin stratejik önemine değinecekler.

Moderatörlüğünü CICIR'dan Prof. Liao Baizhi'nin yapıp, Doç. Li Yanan'ın konuk konuşmacı olacağı Pekin ve moderatörlüğünü Şangay Üniversitesinden Guo Changgang'ın yapacağı Şangay panellerinde konuşmacılar Piri Reis Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu “Türkiye Ekonomisinin Görünümü ve Türkiye ile Çin Arasındaki Yatırım ve Ticareti Artırma Potansiyeli”, Bilgi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ege Yazgan “Türkiye Ekonomisi: Büyüme ve Çinli Yatırımcılar İçin Fırsatlar”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın “Türk Dış Politikasının Öncelikleri: Otonom Bir Yaklaşımın Doğuşu” ve Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Altay Atlı “Türkiye'nin Çin İlişkilerine Yaklaşım” konularını ele alacaklar.

Politikacılar, gazeteciler, akademisyenler, sivil toplum örgütleri ve düşünce kuruluşu temsilcilerinin katılacağı açık panellerin dışında Türk heyeti, aynı zamanda Çin Çağdaş Uluslararası İlişkiler Enstitüsü CIIS ve Şangay Uluslararası Araştırmalar Enstitüsünde de birer yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek. Heyet, ayrıca Çin Komünist Partisi Şangay Okulunda da öğrencilerle bir söyleşi yapacak.