Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: "Dünyanın siber ataklara ve saldırılara karşı işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Dünyanın siber ataklara ve saldırılara karşı işbirliği içinde olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Ankara'da bir otelde düzenlenen "Siber Güvenlikte Küresel Oyuncu Nasıl Olunur" temalı 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışına katıldı. Konferansta bir konuşma yapan Demir, Türk savunma sanayiinde pek çok gelişme yaşandığını ve siber güvenlik alanında da gelişme sağlayabilmenin uzun vadede çok önemli olduğunu ifade etti. Yaşanan gelişmelerin kendilerini siber güvenlik alanına yoğunlaştırdığını belirten Demir, dünya genelinde ülkelerin kendi kurumlarını kurmak açısından dikkatli olduğunu, ülkelerin kendi şebekesini, kendi bilgi sistemlerini, kendi istihbaratlarını ve askeri sistemlerini korumaya çalıştıklarını vurguladı. Yakın gelecekte ülkelerin siber alanı bir savaş alanı değil bir işbirliği alanı olarak anlayacağının altını çizen Demir, "Çünkü, world wild web ve iş bağlantıları alanında ulusal sınırlar yok. Ulusal sınırlar olsa bile o sınırlar geçilebilir. Dünya, uluslararası bir işbirliğinin ve önleme faaliyetinin gerçekleşmesi gerektiğini anlamak durumunda, hem kriminal faaliyetler için hem de ülkelerin kendi emniyetlerini sağlamaları için bir tür uluslararası anlaşmaya ihtiyaç var. Ülkelerin ve insanların korunması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Dünyada toplumları yönlendirmenin, kişilerin ve toplumların zihinleriyle farklı tür bilgilerle oynamanın mümkün olduğunu kaydeden Demir, "Bu dünyada toplumları yönlendirme, kişilerin ve toplumların zihinleriyle farklı tür bilgilerle oynamak mümkün. İnternette dolaşan bilgilerin doğrulanması gerekiyor. Pek çok insanı, toplumu ve zihni bilgiyi çarpıtarak veya yanlış bilgi yayarak zarar verebilirsiniz. Bu noktada işin hem yazılım hem de donanım kısmı var. Her kesimde her ülkenin çok dikkatli olması gerekiyor. Siber güvenlik kümelenmesi ile farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Dünyanın siber ataklara ve saldırılara karşı işbirliği içinde olması gerektiğini aktaran Demir, "Bu farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. İnsan kaynakları ve yazılımları oluşturmak bizim amacımız. Önemli kurumların tehlike altında olduğunu görüyorsunuz. Herhangi bir ulusun ve bizim ulusumuzun güvenliğini korumak için teknolojiler geliştiriyoruz. Sivil toplumla ve diğer ülkeler ile işbirliği yapıyoruz. Bu konferans boyunca kümelerimizin üyeleriyle ürünlerini tanıtabilmeleri için bu konferanstan maksimum şekilde yararlanmanızı tavsiye ediyorum" dedi.