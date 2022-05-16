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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı logosunu yeniledi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve diğer bağlı kurumlarla bütünlüklü görünüm oluşturacak şekilde logosunu yeniledi.


Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, “Hazırlanan yeni logoda amblemin merkezinde, Türk bayrağının kırmızısını odak alan bir yaklaşım mevcuttur. Logoda kullanılan 16 yıldız, 16 Türk Devleti'ni sembolize etmektedir. Logoda Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlarla dil bütünlüğüne dikkat edilmiştir. Logoda ayrıca kurumun kuruluşundan bu yana kullandığı ana tema ve SSB kısaltması muhafaza edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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