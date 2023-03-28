Cumhurbaşkanlığı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararı ile geçici aday listesi yayımlandı. Karara göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları kabul edildi. Seçmenler tarafından aday gösterilmek için başvuruda bulunan Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart tarihleri arasında seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi sonucunda, yüz bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen adayların Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi. Karara göre 14 Mayıs günü yapılacak olan seçimde Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olacak. Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek.